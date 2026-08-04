Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第598回
PS5を買ったらすぐにFPSで遊びたい人に！ PS5（日本語版）＋ゲーミングヘッドセットのセット品が6万2255円
2026年08月04日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
PS5（日本語版）＋ゲーミングヘッドセットのセット品をチェック
Amazon.co.jpにて、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 + SONY公式ライセンス ゲーミングヘッドセット Atlas 200 セット」が販売中だ。セット品の参考価格は6万4480円だが、執筆時点では3％オフの6万2255円で購入できる（8月4日時点）。
PS5対応のゲーミングヘッドセットが付属
本製品は、PlayStation 5（デジタルエディション 日本語専用）とTurtle Beachのゲーミングヘッドセット「Atlas 200 ホワイト」がセットになったもの。Atlas 200は精密にチューニングされた50mmドライバーやTempest 3D AudioTechへの対応など、PlayStation 5に特化した性能が特徴。
ゲーミングヘッドセット込みでPlayStation 5を購入したい人、PS5でFPSをガッツリ遊びたい人にオススメできるセット品だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第597回
トピックス軽めのゲームがサクサク動くRTX 4050搭載で20万円切り！ ASUS製ゲーミングノートPCがタイムセール中
-
第596回
トピックスJBLのワイヤレスゲーミングヘッドセットがタイムセールで8000円台に！ 疲れにくく没入感＆臨場感良し
-
第595回
トピックス夏だ、ゲームだ、コーラだ！ コカ・コーラ ラベルレス 500ml×24本セットが20％オフの1999円
-
第594回
トピックス2万円未満ってマジか!? 240Hz・0.5msのDell製23.8型ゲーミングディスプレーがタイムセールでよりお安く
-
第593回
トピックスコスパがバグってるゲーミングディスプレー発見！ KTC製200Hz/1msの24.5型フルHD液晶が1万3980円
-
第592回
トピックス軽いは正義！ 約60gのプロ仕様Logicool G製ゲーミングマウスがタイムセールで2万円切り
-
第591回
トピックスビックリするほどの軽さ！ ASUSの有線ゲーミングマウスが22％オフの5518円で販売中
-
第590回
トピックス挿せば使える手軽さが◎！ 初心者向けのAcer製ゲーミングヘッドセットがタイムセールで5999円
-
第589回
トピックスゲーミングヘッドセット入門にふさわしいJBL「QUANTUM 100M2」がタイムセールで27％オフの3990円
-
第588回
トピックスSteelSeriesのラピトリ搭載ゲーミングキーボード、今なら42％オフの1万3718円で買える！
- この連載の一覧へ