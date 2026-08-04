PS5を買ったらすぐにFPSで遊びたい人に！ PS5（日本語版）＋ゲーミングヘッドセットのセット品が6万2255円

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PS5（日本語版）＋ゲーミングヘッドセットのセット品をチェック

Amazon.co.jpにて、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 + SONY公式ライセンス ゲーミングヘッドセット Atlas 200 セット」が販売中だ。セット品の参考価格は6万4480円だが、執筆時点では3％オフの6万2255円で購入できる（8月4日時点）。

PS5対応のゲーミングヘッドセットが付属

本製品は、PlayStation 5（デジタルエディション 日本語専用）とTurtle Beachのゲーミングヘッドセット「Atlas 200 ホワイト」がセットになったもの。Atlas 200は精密にチューニングされた50mmドライバーやTempest 3D AudioTechへの対応など、PlayStation 5に特化した性能が特徴。

ゲーミングヘッドセット込みでPlayStation 5を購入したい人、PS5でFPSをガッツリ遊びたい人にオススメできるセット品だ。