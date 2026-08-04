ゲーマーの心にぶっ刺さる魅力がいっぱい！ PC・XBOX対応の有線コントローラー「GameSir Tarantula Pro」をAmazonで発見

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GameSirのXBOX対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのXBOX対応コントローラー「GameSir Tarantula Pro」が販売中だ。価格は1万999円。

本製品は、XBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10/11、Steamに対応する有線ゲーミングコントローラー。着脱式のUSBケーブルを採用し、PCでは最大1000Hz、Xboxでは250Hzのポーリングレートを実現しているという。そのほか、ホール効果アナログトリガー、クリック感のあるマイクロスイッチトリガー、9個のプログラム可能なボタンなどを備える。

妥協なしのスペックが魅力のコントローラー

ユーザーレビューを見ると“期待を大きく上回る完成度／これ一台で多様なゲーム環境をカバーできる万能なコントローラー／PS系のスティック配置で遊べるのがいい”といった声が寄せられている。

TMRスティックや1000Hzポーリングレートなどの高いスペックと、PS系の配置がポイント。多機種に対応する点も含めて、本製品の完成度はかなり高いと言えるだろう。欲しいと思った人はぜひチェックしてほしい。