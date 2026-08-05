FPSの勝率を上げたいなら！ Razer製ワイヤレスゲーミングマウス「Basilisk V3 Pro」がタイムセール中

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Razerのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerのワイヤレスゲーミングマウス「Basilisk V3 Pro」が販売中だ。参考価格は2万1980円だが、タイムセールにより32％オフの1万4980円で購入できる（8月5日時点）。

2万円台のRazer製マウス、今なら1万4980円で買える

本製品は、3つのモードを搭載した「Razer HyperScroll チルトホイール」、13のライティングゾーン、マルチファンクショントリガーを含む10＋1個ボタンなどが特徴のゲーミングマウス。そのほか、約25％高速なワイヤレス接続を実現させた「Razer HyperSpeed Wireless」、低遅延の高速動作を実現させた「第3世代 Razer オプティカルマウススイッチ」なども特徴だ。

eスポーツ系タイトルに特化したスペックが魅力の本製品。現在は32％オフの価格で購入できるため、eスポーツに強いゲーミングマウスを探している人は早めにチェックしてみては？