Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第600回
FPSの勝率を上げたいなら！ Razer製ワイヤレスゲーミングマウス「Basilisk V3 Pro」がタイムセール中
2026年08月05日 20時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Razerのゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、Razerのワイヤレスゲーミングマウス「Basilisk V3 Pro」が販売中だ。参考価格は2万1980円だが、タイムセールにより32％オフの1万4980円で購入できる（8月5日時点）。
2万円台のRazer製マウス、今なら1万4980円で買える
本製品は、3つのモードを搭載した「Razer HyperScroll チルトホイール」、13のライティングゾーン、マルチファンクショントリガーを含む10＋1個ボタンなどが特徴のゲーミングマウス。そのほか、約25％高速なワイヤレス接続を実現させた「Razer HyperSpeed Wireless」、低遅延の高速動作を実現させた「第3世代 Razer オプティカルマウススイッチ」なども特徴だ。
eスポーツ系タイトルに特化したスペックが魅力の本製品。現在は32％オフの価格で購入できるため、eスポーツに強いゲーミングマウスを探している人は早めにチェックしてみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第601回
トピックスSwitch 2をケーブル1本で表示できる14型モバイルゲーミングディスプレー、今なら1万6999円で買える
-
第599回
トピックスゲーマーの心にぶっ刺さる魅力がいっぱい！ PC・XBOX対応の有線コントローラー「GameSir Tarantula Pro」をAmazonで発見
-
第598回
トピックスPS5を買ったらすぐにFPSで遊びたい人に！ PS5（日本語版）＋ゲーミングヘッドセットのセット品が6万2255円
-
第597回
トピックス軽めのゲームがサクサク動くRTX 4050搭載で20万円切り！ ASUS製ゲーミングノートPCがタイムセール中
-
第596回
トピックスJBLのワイヤレスゲーミングヘッドセットがタイムセールで8000円台に！ 疲れにくく没入感＆臨場感良し
-
第595回
トピックス夏だ、ゲームだ、コーラだ！ コカ・コーラ ラベルレス 500ml×24本セットが20％オフの1999円
-
第594回
トピックス2万円未満ってマジか!? 240Hz・0.5msのDell製23.8型ゲーミングディスプレーがタイムセールでよりお安く
-
第593回
トピックスコスパがバグってるゲーミングディスプレー発見！ KTC製200Hz/1msの24.5型フルHD液晶が1万3980円
-
第592回
トピックス軽いは正義！ 約60gのプロ仕様Logicool G製ゲーミングマウスがタイムセールで2万円切り
-
第591回
トピックスビックリするほどの軽さ！ ASUSの有線ゲーミングマウスが22％オフの5518円で販売中
- この連載の一覧へ