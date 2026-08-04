夏だ、ゲームだ、コーラだ！ コカ・コーラ ラベルレス 500ml×24本セットが20％オフの1999円

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コカ・コーラ ラベルレス 500mlPET×24本をチェック

Amazon.co.jpにて、「コカ・コーラ ラベルレス 500mlPET×24本」が販売中だ。過去価格は2496円だが、執筆時点では20％オフの1999円で購入できる（8月4日時点）。

本製品は、500mlのラベルレスボトルを採用したコカ・コーラ。ラベルをはがす手間がないため、リサイクルがしやすいのがメリットだ。350mlでは物足りない人にオススメできる。

500mlサイズ24本セットが2000円以下はお買い得

ユーザーレビューを見ると“ラベルレスなので分別がラク／500mlサイズは食事のお供や気分転換にちょうどいい／1本100円以下で買えるのが魅力的”といった声が寄せられている。

暑い時期、キンキンに冷えたコカ・コーラをお供にゲームを遊びたい人は多いのではないだろうか？ 500mlサイズのコカ・コーラが24本入っていて2000円以下は、かなりお買い得だ。ゲーマーの喉を潤してくれるコカ・コーラをまとめて買いたい人、分別しやすいラベルレスが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？