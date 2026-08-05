Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第603回
ボタン配置を切り替えられるギミックでジャンルを選ばない！ TURTLE BEACHのゲームコントローラーがタイムセール中
2026年08月05日 21時00分更新
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TURTLE BEACHのXBOX対応コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXBOX対応コントローラー「Stealth Pivot」が販売中だ。過去価格は1万3000円だが、タイムセールにより24％オフの9819円で購入できる（8月5日時点）。
本製品は、XBOX・PC・Androidなどに対応するワイヤレスコントローラーで、2.4GHz無線・Bluetooth・有線の接続をサポートしている。FPSやアクション、格闘ゲームに最適なボタン配置を切り替えられる回転ボタンモジュールのほか、ボタンマッピングや振動強度の調整ができるコマンドディスプレー、最大20時間駆動するバッテリー、精密な操作ができるホール効果アナログスティックなどを備える。
珍しいギミックが魅力のコントローラー
ユーザーレビューを見ると“ギミックが面白い／SF6などの格ゲーはこれ一台で賄える／格ゲーにもRPGにも使える”といった声が寄せられている。ボタン配置を切り替えられるギミックが魅力の本製品。珍しいゲーミングコントローラーが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？
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