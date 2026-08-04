JBLのワイヤレスゲーミングヘッドセットがタイムセールで8000円台に！ 疲れにくく没入感＆臨場感良し

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

JBLのワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、JBLのワイヤレスゲーミングヘッドセット「JBL QUANTUM 360 WIRELESS」が販売中だ。過去価格は1万1791円だが、タイムセールにより24％オフの8990円で購入できる（8月4日時点）。

本製品は、低遅延2.4GHzワイヤレスとBluetooth接続に対応するゲーミングヘッドセット。ゲームの没入感を高める「JBL QuantumSOUND」サウンドのほか、40mmダイナミックドライバー、約252gの軽量設計、通気性に優れたイヤーパッド、最大約22時間駆動、着脱可能なボイスフォーカスマイクなども特徴だ。

1万超えのワイヤレスモデルが今なら8000円台！

ユーザーレビューを見ると“ゲーム機で普通に使える／音質がキレイで、ゲーム中の足音や細かい音も聴き取りやすい／コードを気にせずに使える”といった声が寄せられている。没入感を向上させる機能や使い勝手の良さがポイント。今なら9000円を切る価格で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。