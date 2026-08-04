Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第596回
JBLのワイヤレスゲーミングヘッドセットがタイムセールで8000円台に！ 疲れにくく没入感＆臨場感良し
2026年08月04日 20時00分更新
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JBLのワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、JBLのワイヤレスゲーミングヘッドセット「JBL QUANTUM 360 WIRELESS」が販売中だ。過去価格は1万1791円だが、タイムセールにより24％オフの8990円で購入できる（8月4日時点）。
本製品は、低遅延2.4GHzワイヤレスとBluetooth接続に対応するゲーミングヘッドセット。ゲームの没入感を高める「JBL QuantumSOUND」サウンドのほか、40mmダイナミックドライバー、約252gの軽量設計、通気性に優れたイヤーパッド、最大約22時間駆動、着脱可能なボイスフォーカスマイクなども特徴だ。
1万超えのワイヤレスモデルが今なら8000円台！
ユーザーレビューを見ると“ゲーム機で普通に使える／音質がキレイで、ゲーム中の足音や細かい音も聴き取りやすい／コードを気にせずに使える”といった声が寄せられている。没入感を向上させる機能や使い勝手の良さがポイント。今なら9000円を切る価格で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。
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