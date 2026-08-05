スマホやタブレットで快適にゲームしたい人に！ GameSir低遅延スマホコントローラーがタイムセールで1万円切り

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GameSirのスマホコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir G8+MFi」が販売中だ。参考価格は1万1182円だが、タイムセールにより18％オフの9199円で購入できる（8月5日時点）。

本製品は、iPhone/iPad mini/Androidに対応する有線スマホコントローラー。USB Type-Cを直挿しするだけで低遅延のゲームプレイが可能になるという。そのほかの特徴は、125～215mmのデバイスを装着できる伸縮式設計、ドリフト対策のホールエフェクトスティック、パススルー充電、交換式フェイスプレートなど。

スマホ・タブレットに対応するコントローラー、今なら1万円切り

ユーザーレビューを見ると“充電しながら使える／タブレット対応コントローラーの完成形／スマホ操作前提のアクションやシューティングだと、操作の難易度が目に見えて下がる”といった声が寄せられている。

スマホやタブレットに対応する伸縮機能と快適な操作性が魅力の本製品。現在はタイムセールで1万円切りで買えるため、気になる人はチェックしてみては？