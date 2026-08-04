軽めのゲームがサクサク動くRTX 4050搭載で20万円切り！ ASUS製ゲーミングノートPCがタイムセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA607NUQ」が販売中だ。参考価格は23万9800円だが、タイムセールにより17％オフの19万9800円で購入できる（8月4日時点）。

RTX 4050搭載モデルが20万円切り

本製品は、AMD「Ryzen 7 170」とNVIDIA「GeForce RTX 4050」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

前世代のRTX 4050を搭載したモデルだが、軽めのゲームから最新のゲームまで幅広く遊べる性能が魅力。現時点では20万円を切る価格で購入できるため、気になった人はチェックしてみては？