Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第597回
軽めのゲームがサクサク動くRTX 4050搭載で20万円切り！ ASUS製ゲーミングノートPCがタイムセール中
2026年08月04日 20時30分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA607NUQ」が販売中だ。参考価格は23万9800円だが、タイムセールにより17％オフの19万9800円で購入できる（8月4日時点）。
RTX 4050搭載モデルが20万円切り
本製品は、AMD「Ryzen 7 170」とNVIDIA「GeForce RTX 4050」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
前世代のRTX 4050を搭載したモデルだが、軽めのゲームから最新のゲームまで幅広く遊べる性能が魅力。現時点では20万円を切る価格で購入できるため、気になった人はチェックしてみては？
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