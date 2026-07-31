2万円未満ってマジか!? 240Hz・0.5msのDell製23.8型ゲーミングディスプレーがタイムセールでよりお安く

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Dellの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Dellの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「SE2426HG」が販売中だ。参考価格は1万7980円だが、タイムセールにより17％オフの1万4980円で購入できる（7月31日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.5ms、インターフェースはHDMI×2・DisplayPortなど。

240Hz・0.5ms仕様にもかかわらず2万円未満！

ユーザーレビューを見ると“価格にも性能にも大満足／ゲーミング用途として必要な部分はしっかり押さえている／240Hzで画質も問題なし”といった声が寄せられている。

リフレッシュレート240Hzおよび応答速度0.5msという高スペックでありながら、2万円未満の価格で販売されていることが驚きだ。そんな本製品はタイムセールにより1万4980円の価格で購入可能。安価に強くなれるモデルを探している人は要チェックだ。