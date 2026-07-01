入手困難な超レアアイテム！「UGREEN×崩壊：スターレイル」爻光コラボ限定BOXを特別プレゼント！

世界中のプレイヤーを熱狂させている大人気スペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」。その人気はゲーム内にとどまらず、様々なコラボレーションでも大きな話題を呼んでいます。

スマートフォンやPC周辺機器でおなじみの人気ガジェットメーカー「UGREEN」が、本作とコラボレーションを展開していたのをご存知でしょうか？

公式キャンペーンは終了した「爻光」コラボBOX

少し前、UGREEN公式にて『崩壊：スターレイル』で実装された人気キャラクター「爻光」をモチーフにしたコラボキャンペーンが実施されました。

しかし、公式キャンペーンはすでに終了。「そんなキャンペーンをやっていたなんて知らなかった！」「抽選に応募したけれど外れてしまった……」と、悔しい思いをして涙を飲んだプレイヤーの方も多いのではないでしょうか。

そんな皆様、それ以外にもガジェット好きのアスキー読者のために、とっておきのサプライズをご用意しました！ なんと、一般にはもう手に入らない貴重な「UGREEN×崩壊：スターレイル 限定コレクターズギフトボックス」を、特別に1セット確保いたしました！



本製品を抽選で1名にプレゼントしちゃいます！見事当選された方に届くコレクターズボックスの、豪華すぎる中身を詳しくご紹介しましょう。

開けた瞬間に広がる感動！美しすぎる限定パッケージ

まず目を引くのが、圧倒的な存在感を放つパッケージです。箱を開けると、背面に豪華な扇状の装飾がパッと広がるギミックが仕込まれており、これだけでもインテリアとして飾っておきたくなるほどの高クオリティ。開拓者の所有欲をゴリゴリと満たしてくれます。

気になる中身は、3つのブロックに美しく収納されています。

1 実用性抜群のコラボガジェット（右ブロック）

UGREENの真骨頂である最新ガジェット類がズラリ。爻光をイメージした淡いライトブルーとエメラルドグリーンのグラデーションカラーが非常に美麗です。

モバイルバッテリー：

外出先でのゲームプレイに必須！美しいイラストがプリントされた大容量モデルです。

ACアダプター：

コンパクトながらパワフルに急速充電できる、プラグ折りたたみ式のUSB充電器。

C to Cケーブル：

丸型のキュートな専用ホルダーに収められた、デザイン性と耐久性に優れたケーブル。

紛失防止タグ（スマートトラッカー）：

大切なカバンや鍵につけておけば安心。ちょっとしたお出かけの相棒に最適です。

2 特製ガジェットポーチ（中央ブロック）

中央にトランクのように鎮座するのは、爻光のイラストがデザインされた特製ポーチ。今回同梱されているモバイルバッテリーや充電器、ケーブル類をまとめて収納するのにぴったりです。普段使いのガジェットポーチとしてバッグの中をスッキリ整理できます。

3 ファン垂涎のコレクターズアイテム（左ブロック）

さらに左側には、ファンにはたまらない限定グッズが収められています。

アクリルスタンド：

デスクやPC周りを華やかに彩る、爻光の美麗なイラストのアクスタ。

チケット風クリアカード：

コレクションファイルや痛バッグの装飾に最適な、ファン心をくすぐるアイテムです。

このチャンスを見逃すな！今すぐプレゼントに応募しよう

プレゼントの詳細は7月6日19時に公開予定のASCII公式Youtubeチャンネルの「今週のアスキーからのプレゼント」をチェック！



応募期間は7月6日（月）19時～7月12日（日）23時59分。応募方法は以下の通り。

【応募方法】

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※当該ポストは7月6日（月）19時に公開の「今週のアスキーからのプレゼント」動画内の概要欄をチェックしてください。