夏の夜、急にバーになる！ 限定ジンも楽しめる「ROKU〈六〉セット」Amazonタイムセールで値下げ中！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ROKU〈六〉 NORYO TEA EDITION × ROKU〈六〉 飲み比べセット」が

Amazonタイムセールに登場！

サントリーのジャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉 NORYO TEA EDITION × ROKU〈六〉 飲み比べセット」が現在、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格1万340円のところ、23％オフの7,993円で販売中です。1セットあたり約7,993円となっています。

夏の「納涼」をテーマにした限定品「NORYO TEA EDITION」と、通年品の「ROKU〈六〉」が入った飲み比べセットで、六種ボタニカル柄の風呂敷も付属しています。数量限定での展開です。

「ROKU〈六〉 NORYO TEA EDITION × ROKU〈六〉」の特徴

Amazon商品ページより

本セットは、日本の四季に寄り添うジャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」の魅力を体験できる飲み比べセットです。内容は「ROKU〈六〉 NORYO TEA EDITION」700mlと「ROKU〈六〉」700mlが各1本ずつで、いずれもアルコール度数は47％です。

「ROKU〈六〉 NORYO TEA EDITION」は、煎茶や玉露の香味を際立たせた特別仕様で、爽やかなお茶の風味が特徴とされています。パッケージには茶葉が舞う様子をイメージしたデザインを採用し、ラベルには越前和紙を使用しています。

一方の「ROKU〈六〉」は、日本の四季に合わせて収穫された6種のボタニカルを使用し、それぞれの素材に適した製法で蒸溜しています。桜や柚子、お茶の風味に加え、後味に山椒のスパイシーさが感じられるとしています。さらに、ベースには伝統的な8種のボタニカルも使用されています。

まとめ：数量限定セットを試すなら今！

「ROKU〈六〉 NORYO TEA EDITION × ROKU〈六〉 飲み比べセット」は、限定エディションと定番品を一度に試せる構成のため、「ROKU〈六〉」の特徴を比較しながら楽しみたい人にぴったりのセットです。

現在開催中のAmazonタイムセールで価格が下がっているので、この機会に購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。