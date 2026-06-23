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「Interop Tokyo 2026」アスキー全力特集！ 第37回

Infobloxが提案する名前解決にとどまらない「DNSの新常識」とは？

今までザルだったIT資産管理　DNS・DHCP活用で精緻化してみませんか？

2026年06月23日 15時00分更新

文● 大谷イビサ　編集●ASCII

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　Interop Tokyo 2026の取材中、「ゾンビ資産と盲点をゼロに」という謳い文句にふらふらと入ってしまったのが、Infobloxのブース。IPネットワークに必須のDNSとDHCPを活用して、今までザルだったIT資産管理を精緻化するという。

名前解決にとどまらないDNSの新常識とは？

　ドメイン名とIPアドレスを名前解決するDNS、端末にIPアドレスを自動的に割り当てるDHCP、いずれもIPネットワークでは必須のサービス。InfobloxはこれらDNS・DHCPサーバーのアプライアンスを提供する老舗ベンダーとして、ネットワーク界隈ではおなじみだ。

　そんなInfobloxが掲げるのは、「ゾンビ資産と盲点をゼロに」を謳うIT資産管理サービスだ。ここで言う「ゾンビ資産」とは、情シスに管理されてない野ざらしなデバイスや、管理されているはずなのに実態と異なったデバイスを指す。サービス終了後も古いDNSレコードが放置されてしまう「ダングリングDNS」なども潜在的なリスクと言えよう。

　これに対してInfobloxはもとより収集しているDNS・DHCPの情報に加え、Active Directoryをはじめとする社内情報、パブリッククラウドやセキュリティベンダーなどのサードパーティの情報をInfoblox Portalに名寄せする。収集した重複排除・正規化・分類などを行って、資産インベントリとしてデータベース化できるという。

Infoblox Portalにデータを収集

　資産管理は情報システム部の重要な業務の一つだが、管理が追いついていなかったり、組織ごとにツールがサイロ化している例もある。もちろん、Excelでの手動管理には限界がある。しかし、DNS・DHCPはIPネットワークで必ず利用するサービスなので、利用実態を把握しやすい。最近では、Service Nowとの連携が受けているとのこと。抜け漏れがちなCMDB（構成管理データベース）の精緻化手段として、DNSを活用するというポイントがユニークだ。

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　さて、アスキーでは、「Interop Tokyo 2026 アスキー全力特集！として、現地取材チームによる記事を連載枠で掲載中！　さらに、会場とアスキースタジオをつないだ特別中継のアーカイブも、ぜひ楽しんでください！

☆☆「Interop Tokyo 2026レポート」☆☆
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