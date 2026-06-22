サッカー日本代表応援タオル付き、「一番搾り」24本が22％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「一番搾り ビール350ml×24本 サッカー日本代表2026応援冷感タオル付き」が

Amazonタイムセールに登場

「一番搾り ビール350ml×24本 サッカー日本代表2026応援冷感タオル付き」がAmazonタイムセールに登場しています。定番ビールに、サッカー日本代表2026応援冷感タオルが付属したセットです。

参考価格5,729円のところ、22％オフの4,480円で販売されており、1本あたり約187円となっています。

「一番搾り ビール」の特徴

Amazon商品ページより

キリンビールの「一番搾り」は、最初に流れる一番搾り麦汁のみを使用する製法が特徴のビールです。

麦本来のうまみを引き出し、調和の取れた味わいに仕上げているとされています。アルコール度数は5％です。

また、本商品にはサッカー日本代表2026応援冷感タオルが1点付属しています。デザインは全4種類で、ランダムで1つが入っています。

まとめ：まとめ買いするなら今のタイミング

「一番搾り ビール350ml×24本 サッカー日本代表2026応援冷感タオル付き」が、がAmazonタイムセールで22％オフとなっています。

サッカー日本代表2026のグッズもついてくるので、Amazonタイムセールの機会にまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。