ゲーミングスマホから各社が撤退して、主なところで残っているのはnubiaブランドの「REDMAGIC」だけになりました。そのREDMAGICもちょっと前にベンチマーク疑惑が発覚して、SNSを中心に騒動になりました……。

しかし、ゲームを遊ぶための「本物の性能」を追求する姿勢は間違いありません。今回紹介するのは、本体のなかに水冷システムと冷却ファンをまるごと組み込んだゲーミングスマホです。ほかのスマートフォンとはまったく違う、ゲームに特化した「尖りっぷり」は、思わず心を掴まれます。

スマートフォンの限界を求めるその振り切った姿は、ゲームが好きなら間違いなくワクワクするはずです。圧倒的なパワーでゲームを遊び尽くしたい人に向けた、とっておきの1台を紹介します。

nubiaの最新モデル「REDMAGIC 11S Pro」の特徴は、最新かつ最高峰の処理能力を持つプロセッサーをさらに強化して搭載していること。そして、その性能ゆえに発生する熱を冷ますため、本体内に毎分2万4000回転の小型ファンと本格的な水冷システムを内蔵しています。

また、画面からカメラの穴をなくした没入感が高いディスプレーや、大容量バッテリー、さらにはおサイフケータイ（FeliCa）への対応など、普段の使い勝手も大きく向上した、死角のない全部入りのゲーミングスマホです。

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