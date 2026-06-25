あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第168回
nubia「REDMAGIC 11S Pro」
【水冷＆ファン内蔵】実測でもガチで変態尖りすぎゲーミングスマホ再び登場
2026年06月25日 17時00分更新
ゲーミングスマホから各社が撤退して、主なところで残っているのはnubiaブランドの「REDMAGIC」だけになりました。そのREDMAGICもちょっと前にベンチマーク疑惑が発覚して、SNSを中心に騒動になりました……。
しかし、ゲームを遊ぶための「本物の性能」を追求する姿勢は間違いありません。今回紹介するのは、本体のなかに水冷システムと冷却ファンをまるごと組み込んだゲーミングスマホです。ほかのスマートフォンとはまったく違う、ゲームに特化した「尖りっぷり」は、思わず心を掴まれます。
スマートフォンの限界を求めるその振り切った姿は、ゲームが好きなら間違いなくワクワクするはずです。圧倒的なパワーでゲームを遊び尽くしたい人に向けた、とっておきの1台を紹介します。
nubiaの最新モデル「REDMAGIC 11S Pro」の特徴は、最新かつ最高峰の処理能力を持つプロセッサーをさらに強化して搭載していること。そして、その性能ゆえに発生する熱を冷ますため、本体内に毎分2万4000回転の小型ファンと本格的な水冷システムを内蔵しています。
また、画面からカメラの穴をなくした没入感が高いディスプレーや、大容量バッテリー、さらにはおサイフケータイ（FeliCa）への対応など、普段の使い勝手も大きく向上した、死角のない全部入りのゲーミングスマホです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）最高峰の処理能力と強力な冷却システム
2）気分が盛り上がるスケルトンデザイン
3）ゲーム以外も快適な充実のスペックと価格
購入時に注意したいポイント
1）保証や修理体制の不透明さと性能の絞り出し
2）オーバースペックとメーカーへの信用度
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