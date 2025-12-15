水冷スマホも触り放題！ REDMAGICのリアルストアが中国・深圳にオープン

山根博士の海外モバイル通信 第784回
中国では大都市に限らず地方都市でも、大きなショッピングモールに行けばスマートフォン各メーカーの店舗がずらりと並んでいます。ファーウェイ、シャオミ、OPPO、vivo、HONORなど、各社の最新モデルを自由に触ることができるのです。
しかし、日本でもスマートフォンを展開しているZTE傘下「nubia」のスマートフォンの店舗は見つかりません。以前、筆者は深センの電脳街にZTEストアを発見したものの、撤退してしまいました。
しかし、2025年下半期からゲーミングスマートフォンのREDMAGICを扱うストアを、中国の大手家電チェーン店「Sundan（順電）」の店内にオープン。ストアインストアとして、大々的な展示と販売を始めています。
今回訪問したのは深セン電脳街・華強北路にあるSundanの3F。ここはスマートフォンやIT製品の販売フロアになっていますが、その一角の大きなスペースをREDMAGICストアが占めています。
2つのディスプレイ台があり、右側には最新のREDMAGICシリーズのスマートフォンが展示されています。スペースはゆったりとしているので、ゲームをプレイしながら友人などと端末を囲んだり、あるいは最新モデルを写真に納める、なんてことも余裕でできます。
日本発売が待ち遠しい、世界初の水冷システムを内蔵した「REDMAGIC 11 Pro+中国版」（グローバル向けは「REDMAGIC 11 Pro」）も、もちろん展示。背面から冷却液の動きを見ることもできます。なお、REDMAGIC 11 Proグローバルモデルについてはレビュー記事を参照してください（世界初の「水冷」搭載ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」を日本上陸前にチェック！）。
ところで先ほどのテーブルの上に、なにやらゲームのキャラなどが見えますが、12月にストアを訪問したところ、ちょうど鳴潮（めいちょう）とのコラボイベントを行なっていました。端末の展示だけではなくゲームとコラボするなど、ゲーミングスマートフォンのストアらしいイベントも開催されています。
左側のディスプレイ台にはキーボードやUSB充電器などの周辺機器を展示。とはいえREDMAGICブランドの周辺機器はまだ数はあまり多くなく、10製品程度が置かれている程度。今後はここにゲーミングPCなど、PC系の製品の展示が充実されていくのだと思われます。
nubiaはカメラフォンの「Zシリーズ」も展開していますが、REDMAGICシリーズだけでストアを展開するということはゲーミングスマートフォンの人気が中国では高いのでしょう。またストアがあればスマートフォン以外の新製品の展示も発売と同時にできますね。
中国メーカーのスマートフォンをチェックに中国を訪れるときは、ぜひSundanのREDMAGICストアも訪問してください。
