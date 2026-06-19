アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第34回
家に吉野家がある生活、始まってしまう……牛丼・豚丼・紅生姜の11袋セットが10％オフ
2026年06月19日 19時00分更新
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「吉野家 牛豚食べ比べ＋紅生姜セット 計11袋」が
Amazonタイムセールに登場！
牛丼と豚丼をまとめて楽しめる「吉野家 牛豚食べ比べ＋紅生姜セット 計11袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格4,860円のところ、10％オフの4,374円で販売されています。全11袋入りのため、1袋あたり約398円で購入できる計算です。
「吉野家 牛豚食べ比べ＋紅生姜セット」の特徴
Amazon商品ページより
「吉野家 牛豚食べ比べ＋紅生姜セット」は、牛丼120g×5袋、豚丼120g×5袋に加え、紅生姜60gが付属した計11袋のセットです。
牛丼は白ワインをベースにした発酵調味料を用いたタレを使用しており、低温熟成によって仕上げられているといいます。豚丼はコクがありながらさっぱりとした味わいとされています。
出来立てをパック詰め後に急速冷凍することで、店舗の味をそのまま家庭で楽しめるとしています。
電子レンジで加熱するだけで調理が可能で、忙しい時間帯の食事や一品追加にも対応しやすい仕様です。1袋あたりの厚さは約1cmで、冷凍庫内で収納しやすいとしています。
まとめ：吉野家の味をまとめてストックするチャンス！
忙しい日の食事に便利な「吉野家 牛豚食べ比べ＋紅生姜セット 計11袋」がAmazonタイムセールで割引対象となっています。
現在開催中のAmazonタイムセールで、この機会に自宅用としてまとめて確保しておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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