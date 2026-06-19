家にブラックニッカがデカくあるだけで、人は少し強くなれる。Amazonタイムセールで大容量ボトルがお得

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ブラックニッカクリア 4L」がAmazonタイムセールに登場！

ニッカの定番ウイスキー「ブラックニッカクリア 4000ml」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格4,446円のところ、11％オフの3,960円で販売されています。4Lの大容量ボトルのため、100mlあたり約99円となります。

「ブラックニッカクリア」の特徴

Amazon商品ページより

「ブラックニッカクリア」は、ノンピートモルトを使用しており、ピート由来のスモーキーフレイバーがないことから、やわらかな香りとまろやかな味わいを実現しているといいます。

クセのないクリアな飲み心地が特徴で、水割りや炭酸割り、ハイボールなど幅広い飲み方に対応します。

容器はペットボトル仕様で、日常使いしやすい点も特徴とされています。原産国は日本で、アルコール度数は37％です。

まとめ：大容量ウイスキーを買うなら今！

Amazonタイムセールで、大容量の「ブラックニッカクリア 4000ml」が割引対象となっています。

日常的にウイスキーを飲む人は、現在開催中のAmazonタイムセールで、ストック用として確保しておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。