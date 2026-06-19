アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第209回
家にブラックニッカがデカくあるだけで、人は少し強くなれる。Amazonタイムセールで大容量ボトルがお得
2026年06月19日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「ブラックニッカクリア 4L」がAmazonタイムセールに登場！
ニッカの定番ウイスキー「ブラックニッカクリア 4000ml」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格4,446円のところ、11％オフの3,960円で販売されています。4Lの大容量ボトルのため、100mlあたり約99円となります。
「ブラックニッカクリア」の特徴
Amazon商品ページより
「ブラックニッカクリア」は、ノンピートモルトを使用しており、ピート由来のスモーキーフレイバーがないことから、やわらかな香りとまろやかな味わいを実現しているといいます。
クセのないクリアな飲み心地が特徴で、水割りや炭酸割り、ハイボールなど幅広い飲み方に対応します。
容器はペットボトル仕様で、日常使いしやすい点も特徴とされています。原産国は日本で、アルコール度数は37％です。
まとめ：大容量ウイスキーを買うなら今！
Amazonタイムセールで、大容量の「ブラックニッカクリア 4000ml」が割引対象となっています。
日常的にウイスキーを飲む人は、現在開催中のAmazonタイムセールで、ストック用として確保しておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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