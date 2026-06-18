コーヒーがぶ飲み民は必見 ネスカフェのボトルコーヒー900mlがAmazonで1本149円

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「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本」が

Amazonタイムセールに登場！

「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本」は、無糖タイプのアイスコーヒーです。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格2,333円のところ23％オフの1,792円で販売されています。1本あたりの価格は約149円です。

「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」の特徴

Amazon商品ページより

「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」は、コーヒー豆を使用した無糖タイプのボトルコーヒーで、900mlのペットボトルが12本入ったセットです。

味わいは、豊かな香りとすっきりとした後味が特徴とされており、飲みやすいといいます。

ラベルを省いたラベルレス仕様で、ゴミの削減や分別の手間を軽減します。外箱には再封機能が付いており、1本ずつ取り出しやすい構造です。

また、ボトル中央部を細くした「らくらくサーブボトル」を採用し、持ちやすさと注ぎやすさに配慮しています。

まとめ：まとめ買いしやすい価格帯に

現在開催中のAmazonタイムセールで、「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本」が割引価格となっています。

1本あたり約149円と日常的にコーヒーの消費量が多い人にとってはうれしいタイミングとなっています。セールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。