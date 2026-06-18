アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第33回
コーヒーがぶ飲み民は必見 ネスカフェのボトルコーヒー900mlがAmazonで1本149円
2026年06月18日 19時00分更新
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「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本」が
Amazonタイムセールに登場！
「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本」は、無糖タイプのアイスコーヒーです。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格2,333円のところ23％オフの1,792円で販売されています。1本あたりの価格は約149円です。
「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」の特徴
Amazon商品ページより
「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」は、コーヒー豆を使用した無糖タイプのボトルコーヒーで、900mlのペットボトルが12本入ったセットです。
味わいは、豊かな香りとすっきりとした後味が特徴とされており、飲みやすいといいます。
ラベルを省いたラベルレス仕様で、ゴミの削減や分別の手間を軽減します。外箱には再封機能が付いており、1本ずつ取り出しやすい構造です。
また、ボトル中央部を細くした「らくらくサーブボトル」を採用し、持ちやすさと注ぎやすさに配慮しています。
まとめ：まとめ買いしやすい価格帯に
現在開催中のAmazonタイムセールで、「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本」が割引価格となっています。
1本あたり約149円と日常的にコーヒーの消費量が多い人にとってはうれしいタイミングとなっています。セールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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