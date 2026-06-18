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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第33回

コーヒーがぶ飲み民は必見 ネスカフェのボトルコーヒー900mlがAmazonで1本149円

2026年06月18日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本」が
Amazonタイムセールに登場！

　「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本」は、無糖タイプのアイスコーヒーです。

　現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格2,333円のところ23％オフの1,792円で販売されています。1本あたりの価格は約149円です。

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「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」の特徴
Amazon商品ページより

　「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」は、コーヒー豆を使用した無糖タイプのボトルコーヒーで、900mlのペットボトルが12本入ったセットです。

　味わいは、豊かな香りとすっきりとした後味が特徴とされており、飲みやすいといいます。

　ラベルを省いたラベルレス仕様で、ゴミの削減や分別の手間を軽減します。外箱には再封機能が付いており、1本ずつ取り出しやすい構造です。

　また、ボトル中央部を細くした「らくらくサーブボトル」を採用し、持ちやすさと注ぎやすさに配慮しています。

まとめ：まとめ買いしやすい価格帯に

　現在開催中のAmazonタイムセールで、「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本」が割引価格となっています。

　1本あたり約149円と日常的にコーヒーの消費量が多い人にとってはうれしいタイミングとなっています。セールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。

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※価格は税込み表記です。

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