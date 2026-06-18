Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第447回
プレステ風のボタン配置が魅力！ Switch 2やPCに接続できるゲームコントローラーが30％オフの2799円
2026年06月18日 19時00分更新
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Sungale Switch コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2対応の「Sungale Switch コントローラー」が販売中だ。参考価格は3999円だが、執筆時点では30％オフの2799円で購入できる（6月18日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2やスマホ、PCに接続できるゲーミングコントローラー。マクロ編集機能や2つの背面ボタン、3段階Turbo連射機能、4段階HD振動などが特徴となっている。
PS風のボタン配置で使いやすい
ユーザーレビューを見ると、“意外と使いやすい／接続がスムーズですぐに使えた／PlayStationと同じボタン配置なので困らない”といった声が寄せられている。PS風のボタン配置と使い勝手の良さがポイントになっているようだ。手に馴染むコントローラーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Switch/スイッチ コントローラー Sungale switch1/2対応 プロコン 自動連射機能/連射ホールド 背面ボタン付き マクロ機能 Bluetooth5.0無線接続 6軸ジャイロセンサー Switch1/2/PC/iOS13.0+/Android対応 連射コン 本体スリープ解除 日本語取扱説明書付き (ブラック&ブラック)
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