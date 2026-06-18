プレステ風のボタン配置が魅力！ Switch 2やPCに接続できるゲームコントローラーが30％オフの2799円

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Sungale Switch コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2対応の「Sungale Switch コントローラー」が販売中だ。参考価格は3999円だが、執筆時点では30％オフの2799円で購入できる（6月18日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2やスマホ、PCに接続できるゲーミングコントローラー。マクロ編集機能や2つの背面ボタン、3段階Turbo連射機能、4段階HD振動などが特徴となっている。

PS風のボタン配置で使いやすい

ユーザーレビューを見ると、“意外と使いやすい／接続がスムーズですぐに使えた／PlayStationと同じボタン配置なので困らない”といった声が寄せられている。PS風のボタン配置と使い勝手の良さがポイントになっているようだ。手に馴染むコントローラーを探している人におすすめできる。