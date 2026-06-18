Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第446回
180Hz・1msで3万円切りの27型WQHDゲーミングディスプレーはお得過ぎ！
2026年06月18日 18時00分更新
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ASUSの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの27型QHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG27AQ3A」が販売中だ。過去価格は3万1880円だが、執筆時点では8％オフの2万9200円で購入できる（6月18日時点）。
本製品はQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）、コントラスト比は1000:1、輝度は250cd/㎡など。ADAPTIVE-SYNCやShadow Boost、ELMB SYNCなどの機能も備える。
3万円で買える27型QHDモデル
ユーザーレビューを見ると、“もっと早く買えばよかった／ゲームのみならず、動画の発色もとてもきれい／この性能でこの金額は安い”といった声が寄せられている。
バランスが絶妙な27型QHD（WQHD）ディスプレーが欲しい人、高リフレッシュレートのモデルが欲しい人におすすめできそうだ。いまなら3万円を切る価格で買えるので、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングモニター TUF Gaming VG27AQ3A 27インチ/QHD/Fast IPS/180Hz/1ms/G-SYNC Compatible/スピーカー/3年保証
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