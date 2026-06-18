180Hz・1msで3万円切りの27型WQHDゲーミングディスプレーはお得過ぎ！

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ASUSの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの27型QHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG27AQ3A」が販売中だ。過去価格は3万1880円だが、執筆時点では8％オフの2万9200円で購入できる（6月18日時点）。

本製品はQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）、コントラスト比は1000:1、輝度は250cd/㎡など。ADAPTIVE-SYNCやShadow Boost、ELMB SYNCなどの機能も備える。

3万円で買える27型QHDモデル

ユーザーレビューを見ると、“もっと早く買えばよかった／ゲームのみならず、動画の発色もとてもきれい／この性能でこの金額は安い”といった声が寄せられている。

バランスが絶妙な27型QHD（WQHD）ディスプレーが欲しい人、高リフレッシュレートのモデルが欲しい人におすすめできそうだ。いまなら3万円を切る価格で買えるので、気になる人はチェックしてみては？