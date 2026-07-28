Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第562回
ゲーマーに刺さる機能が盛りだくさんのPS配置ワイヤレス3WAYコントローラーが爆売れ中
2026年07月28日 17時30分更新
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Leadjoyのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Leadjoyのゲームコントローラー「Leadjoy Saber Plus（ホワイト）」が販売中だ。価格は8780円。
本製品はPlayStation風のボタン配置が特徴のゲームコントローラーで、対応する機種はNintendo Switch 2、PC、iOS、Androidなど。高精度TMRスティックや拡張ボタン、有線・2.4GHz無線・Bluetoothの接続方式、TMRスティック、RGBライティング、ABXYボタンへの業務用マイクロスイッチ採用などが特徴となっている。
欲しいものが豊富に詰まったゲームコントローラー
ユーザーレビューを見ると“圧倒的に使いやすいパッド／PS配置のパッドが欲しい人にオススメ／この値段でこのクオリティはやばい”といった声が寄せられている。
欲しい機能がてんこ盛りのゲームコントローラーという印象だ。1万円未満のゲームコントローラーが欲しい人、純正にはない機能を使いたい人は、本製品をチェックしてみては？
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