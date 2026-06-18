【1本約104円】ノンアル派は必見「アサヒ ドライゼロ」24本がAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

アサヒビールが展開するノンアルコールビールテイスト飲料「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が、現在Amazonタイムセールの対象となってます。

参考価格3681円のところ、32％オフの2498円で販売されており、1本あたりの価格は約104円です。

「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」の特徴

Amazon商品ページより

「ドライゼロ」は、日本国内で製造されているノンアルコールビールテイスト飲料です。

ビールに近い味わいを目指して開発された商品で、「ドライなノドごし」と「クリーミーな泡」による飲みごたえが特徴だといいます。

食事に合わせやすいすっきりとした味わいで、カロリーゼロ、糖質ゼロという点も特徴です。

まとめ：まとめ買いがお得！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が32％オフとなっています。

1本あたり約104円と手に取りやすい価格なので、日常的にノンアルコール飲料を消費する人は、セールの機会にストックしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。