アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第208回
【1本約104円】ノンアル派は必見「アサヒ ドライゼロ」24本がAmazonタイムセールに登場
2026年06月18日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
アサヒビールが展開するノンアルコールビールテイスト飲料「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が、現在Amazonタイムセールの対象となってます。
参考価格3681円のところ、32％オフの2498円で販売されており、1本あたりの価格は約104円です。
「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」の特徴
Amazon商品ページより
「ドライゼロ」は、日本国内で製造されているノンアルコールビールテイスト飲料です。
ビールに近い味わいを目指して開発された商品で、「ドライなノドごし」と「クリーミーな泡」による飲みごたえが特徴だといいます。
食事に合わせやすいすっきりとした味わいで、カロリーゼロ、糖質ゼロという点も特徴です。
まとめ：まとめ買いがお得！
現在開催中のAmazonタイムセールで、「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が32％オフとなっています。
1本あたり約104円と手に取りやすい価格なので、日常的にノンアルコール飲料を消費する人は、セールの機会にストックしておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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