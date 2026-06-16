リムル、ベニマル、シオン、シズが『白猫』世界に登場！
『白猫プロジェクト NW』とアニメ「転生したらスライムだった件」のコラボイベントが開始！
コロプラは6月16日、iOS／Android向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、白猫）において、TVアニメ「転生したらスライムだった件」（以下、転スラ）とのコラボレーションイベント「転生したらスライムだった件プロジェクト2」を開催。
コラボイベントに加え、キャラガチャにはリムル（CV：岡咲美保さん）、ベニマル（CV：古川慎さん）、シオン（CV：M・A・Oさん）、シズ（CV：花守ゆみりさん）が登場している。イベント・ガチャ開催期間は、2026年6月30日15時59分（予定）まで。
【コラボPV】https://youtu.be/UBOBrNwUBTg
※動画広告を視聴いただくことで1日1回無料で引けます
※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。
※★はレア度を指します。
※画像は開発中のものを含みます。
※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。
＜あらすじ＞
リムルは以前救った異世界の島に再び召喚される。
島は国際問題に巻き込まれ、戦争勃発寸前だった。
リムルはともに召喚されたベニマル、シオンと国際会議で解決を図る。
一方、百年前の同じ島でシズは未来につながる敵と戦っていた。
平和か、戦争か。会議は踊る。そして歴史は繰り返す。
●ガチャ登場キャラクター
リムル（CV：岡咲美保さん）
魔国連邦＜テンペスト＞の盟主。人間と魔物が共存する社会を目指すスライム。
ベニマル（CV：古川慎さん）
魔王リムルに仕える侍大将。魔国連邦＜テンペスト＞の軍事を司る。
シオン（CV：M・A・Oさん）
魔王リムルの第一秘書。クールビューティーな美貌と、きわめて高い戦闘力を誇る。
シズ（CV：花守ゆみりさん）
炎を操るベテランの冒険者。もとは戦時中の東京に暮らしていた日本人。
＜シズは「モードチェンジ」付き！＞
「抗魔の仮面」を付けた姿へのモードチェンジが可能。
■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！
アプリペイの『白猫』公式ストアではさまざまなジュエルパックを販売している。ゲーム内よりもお得にジュエルを購入可能だ。各ジュエルパックの詳細は『白猫』公式ストア、各種交換券の交換方法や交換条件はゲーム内を確認してほしい。販売期間（ゲーム内・公式ストア共通）は、2026年6月30日15時59分（予定）まで。
▼『白猫』公式ストア
https://app-pay.jp/app/shironeko-project
プレミアムジュエルパック
価格：1万円
内容物：「ジュエル」675個／「無償ジュエル」65個／「★5キャラ1体確定権」 など
BIGスタンプ付きジュエルパック
価格：3600円
内容物：「ジュエル」240個／「無償ジュエル」24個／「BIGスタンプ」4個
コラボ記念スタンプ付きジュエルパック
価格：800円
内容物：「ジュエル」54個／「無償ジュエル」5個／「BIGスタンプ」1個／「虹のルーンの欠片」 4000個
コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック
価格：1万円 ※4回まで購入可
内容物：「ジュエル」675個／「無償ジュエル」40個／「コラボ衣装キャラ交換券」1枚 など
・「コラボ衣装キャラ交換券」で交換可能なコラボ衣装の『白猫』キャラクター
ガオシー
（CV：澁谷梓希さん）
ゲオルグ
（CV：中村悠一さん）
ベルラーン
（CV：明坂聡美さん）
エクセリア
（CV：丹下桜さん）
※交換方法や条件はゲーム内をご確認ください。
■「転生したらスライムだった件プロジェクト」再開催！ 概要
第1弾コラボイベントを再開催中。また、同時開催のキャラガチャにはリムル（CV：岡咲美保さん）、ミリム（CV：日高里菜さん）、シュナ（CV：千本木彩花さん）、ルカ（CV：茜屋日海夏さん）、ソアラ（CV：新井里美さん）が登場している。本ガチャは期間中、動画広告を視聴することで1日1回無料で引くことが可能。
また、5名ともグランドクラスを解放している。さらに、動くスタンプのおまけが付いたジュエルパックなども再販売。詳細はゲーム内お知らせなどを確認しよう。
●ガチャ登場キャラクター
【ゲーム情報】
タイトル：白猫プロジェクト（白猫プロジェクト NEW WORLD'S）
ジャンル：3DアクションRPG
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2014年7月14日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©COLOPL, Inc.
©川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会
※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。
※YouTubeは Google LLCの商標です。
※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。
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