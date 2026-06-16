コロプラは6月16日、iOS／Android向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、白猫）において、TVアニメ「転生したらスライムだった件」（以下、転スラ）とのコラボレーションイベント「転生したらスライムだった件プロジェクト2」を開催。

コラボイベントに加え、キャラガチャにはリムル（CV：岡咲美保さん）、ベニマル（CV：古川慎さん）、シオン（CV：M・A・Oさん）、シズ（CV：花守ゆみりさん）が登場している。イベント・ガチャ開催期間は、2026年6月30日15時59分（予定）まで。

【コラボPV】https://youtu.be/UBOBrNwUBTg

※動画広告を視聴いただくことで1日1回無料で引けます

※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものを含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

＜あらすじ＞

リムルは以前救った異世界の島に再び召喚される。

島は国際問題に巻き込まれ、戦争勃発寸前だった。

リムルはともに召喚されたベニマル、シオンと国際会議で解決を図る。

一方、百年前の同じ島でシズは未来につながる敵と戦っていた。

平和か、戦争か。会議は踊る。そして歴史は繰り返す。

●ガチャ登場キャラクター

リムル（CV：岡咲美保さん）

魔国連邦＜テンペスト＞の盟主。人間と魔物が共存する社会を目指すスライム。

ベニマル（CV：古川慎さん）

魔王リムルに仕える侍大将。魔国連邦＜テンペスト＞の軍事を司る。

シオン（CV：M・A・Oさん）

魔王リムルの第一秘書。クールビューティーな美貌と、きわめて高い戦闘力を誇る。

シズ（CV：花守ゆみりさん）

炎を操るベテランの冒険者。もとは戦時中の東京に暮らしていた日本人。

＜シズは「モードチェンジ」付き！＞

「抗魔の仮面」を付けた姿へのモードチェンジが可能。

■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！

アプリペイの『白猫』公式ストアではさまざまなジュエルパックを販売している。ゲーム内よりもお得にジュエルを購入可能だ。各ジュエルパックの詳細は『白猫』公式ストア、各種交換券の交換方法や交換条件はゲーム内を確認してほしい。販売期間（ゲーム内・公式ストア共通）は、2026年6月30日15時59分（予定）まで。

▼『白猫』公式ストア

https://app-pay.jp/app/shironeko-project

プレミアムジュエルパック

価格：1万円

内容物：「ジュエル」675個／「無償ジュエル」65個／「★5キャラ1体確定権」 など

BIGスタンプ付きジュエルパック

価格：3600円

内容物：「ジュエル」240個／「無償ジュエル」24個／「BIGスタンプ」4個

コラボ記念スタンプ付きジュエルパック

価格：800円

内容物：「ジュエル」54個／「無償ジュエル」5個／「BIGスタンプ」1個／「虹のルーンの欠片」 4000個

コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック

価格：1万円 ※4回まで購入可

内容物：「ジュエル」675個／「無償ジュエル」40個／「コラボ衣装キャラ交換券」1枚 など

・「コラボ衣装キャラ交換券」で交換可能なコラボ衣装の『白猫』キャラクター

ガオシー

（CV：澁谷梓希さん）

ゲオルグ

（CV：中村悠一さん）

ベルラーン

（CV：明坂聡美さん）

エクセリア

（CV：丹下桜さん）

※交換方法や条件はゲーム内をご確認ください。

■「転生したらスライムだった件プロジェクト」再開催！ 概要

第1弾コラボイベントを再開催中。また、同時開催のキャラガチャにはリムル（CV：岡咲美保さん）、ミリム（CV：日高里菜さん）、シュナ（CV：千本木彩花さん）、ルカ（CV：茜屋日海夏さん）、ソアラ（CV：新井里美さん）が登場している。本ガチャは期間中、動画広告を視聴することで1日1回無料で引くことが可能。

また、5名ともグランドクラスを解放している。さらに、動くスタンプのおまけが付いたジュエルパックなども再販売。詳細はゲーム内お知らせなどを確認しよう。

●ガチャ登場キャラクター

【ゲーム情報】

タイトル：白猫プロジェクト（白猫プロジェクト NEW WORLD'S）

ジャンル：3DアクションRPG

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2014年7月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）