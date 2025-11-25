アクリルスタンドなど新製品を販売！
『白猫プロジェクト』POP UP SHOP inゲーマーズを12月13日より開催！
カードラボ ゲーマーズ（以下、ゲーマーズ）は11月25日、コロプラのスマートフォン向けゲーム『白猫プロジェクト』のポップアップショップ「『白猫プロジェクト』POP UP SHOP inゲーマーズ」を開催すると発表。開催期間は、2025年12月13日～12月28日まで。
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6949
【開催概要】
開催期間：2025年12月13日～12月28日
開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店7F（営業時間：平日▶11時～21時 土日祝▶10時～21時）／ゲーマーズオンラインショップ
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
■店舗キャンペーン
【購入特典】
期間中に会場内にて、「白猫プロジェクト」新商品を含めて関連商品を購入・予約内金2000円ごとに、特典ポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。
●ゲーマーズ特典ポストカード（全3種）
※特典は無くなり次第終了となります。
※特典ポストカードはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。
■オンラインショップキャンペーン
【オンラインショップ 購入特典】
期間中、ゲーマーズオンラインショップにて「白猫プロジェクト」催事商品を購入2000円ごとに、特典ポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。
●ゲーマーズ特典ポストカード（全3種）
※特典はなくなり次第終了となります。
※特典ポストカードはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。
※AKIHABARAゲーマーズ本店にて開催の『白猫プロジェクト』POP UP SHOP inゲーマーズ購入特典「ポストカード(全3種)」と同一となります。
■販売商品
●ホログラム缶バッジ(57mm)「白猫プロジェクト」03/クリスマスver. ブラインド（全6種）（描き下ろしイラスト）
価格：572円
コンプリートBOX：3432円
●アクリルカード「白猫プロジェクト」01/クリスマスver. ブラインド（全6種）（描き下ろしイラスト）
価格：660円
コンプリートBOX：3960円
●A3クリアポスター「白猫プロジェクト」01/クリスマスver. ルナ（描き下ろしイラスト）
価格：1925円
●A3クリアポスター「白猫プロジェクト」02/クリスマスver. シエラ（描き下ろしイラスト）
価格：1925円
●A3クリアポスター「白猫プロジェクト」03/クリスマスver. オスクロル（描き下ろしイラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」16/クリスマスver. ルナ（描き下ろしイラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」17/クリスマスver. シエラ（描き下ろしイラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」18/クリスマスver. オスクロル（描き下ろしイラスト）
価格：1925円
●アクリルブロックキーホルダー「白猫プロジェクト」クリスマスver. （描き下ろしイラスト）（各種）
価格：880円
●L版ブロマイド3枚セット「白猫プロジェクト」（公式イラスト）（各種）
価格：550円
●ホログラム缶バッジ(57mm)「白猫プロジェクト」04/クリスマスver. ブラインド（全12種）（公式イラスト）
価格：572円
コンプリートBOX：6864円
●アクリルカード「白猫プロジェクト」02/クリスマスver. ブラインド（全6種）（公式イラスト）
価格：660円
コンプリートBOX：3960円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」19/エレノア（公式イラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」20/ツキミ（公式イラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」21/デネブ（公式イラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」22/ディアイゼ（公式イラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」23/ルカ（公式イラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」24/ノア（公式イラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」25/リネア（公式イラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」26/クロカ（公式イラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」27/リーラン（公式イラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」28/アレン（公式イラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」29/ルウシェ（公式イラスト）
価格：1925円
●アクリルスタンド「白猫プロジェクト」30/キュア（公式イラスト）
価格：1925円
©COLOPL, Inc.