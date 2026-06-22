コロプラは6月22日、iOS／Android向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、白猫）について、「12th Anniversary 前夜祭」を開催。第1弾の開催期間は、2026年6月30日15時59分まで（予定）。

『白猫』は2026年7月14日に12周年を迎える。本日より12周年当日にむけた「12th Anniversary 前夜祭」を開始。本イベントでは、毎日最大ガチャ99回のチャンスがある「ガチャチケくじ」や、★3以上が確定で手に入るスペシャルなガチャ「ゴールデン特別キャラガチャ」など、12周年を楽しむ準備がしっかりできるようなキャンペーンを多数開催。

また、『白猫』公式Xではスクリーンショットを投稿すると応募できるキャラクタープレゼントキャンペーンなども実施している。詳細は『白猫』公式Xやゲーム内お知らせを確認してほしい。

2026年7月11日の12周年直前には、TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールBにて、12周年記念生放送「～やりすぎちゃっていーニャ！～ 白猫12周年おせニャん生放送」を開催。

当日は豪華ゲストを迎え、12周年に関連するゲーム内外の情報を伝え、12周年記念イベントの主題歌や歴代周年イベントを彩った主題歌をメドレーで届ける、生歌唱ライブも実施する。12周年を冒険家のみんなでお祝いしよう。

【12th Anniversary 前夜祭 概要】

『白猫』は2026年7月14日で12周年。前夜祭から盛り上がっていこう。第1弾実施期間は、2026年6月22日16時～6月30日15時59分まで（予定）。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

＜1＞ガチャチケくじ

毎日最大ガチャ99回のチャンス。期間中にログインすると、毎日1回「ガチャチケくじ」を楽しめる。さらに、6月27日と28日は2等以上が確定となり、55回分以上のガチャチケが手に入る大チャンスだ。

＜2＞キュキュっとバルーンクエスト

「クイックチェンジバトル」でミッションをクリアしてバルーンを割ると、さまざまな豪華報酬が手に入る。ミッションと報酬は毎日更新される。ぜひ挑戦してみよう。

＜3＞リバイバルMIX《深》

過去のクエストがリメイクされて帰って来るリバイバルMIXが登場。新規クエストを追加しており、1日最大9枚のアイテム抽選券も獲得できる。

また、日替わりミッションでも毎日さらに最大12枚のアイテム抽選券が獲得可能。アイテム抽選では、グランドメモリアルルーンやEXルーンなどが確率で手に入る。

＜4＞グランドクラス解放＆パラメータ調整実施！

対象のキャラクターのグランドクラスを解放し、パラメータも調整した。詳細はお知らせを確認しよう。

＜5＞ゴールデン特別キャラガチャ第1弾

初回★5キャラ1体確定、さらに★3以上確定＆★4確率1.5倍になるスペシャルな「10回＋1」ガチャを開催。ラインアップなどはゲーム内を確認してほしい。

前夜祭は第2弾以降も順次開催。詳細は『白猫』公式Xもしくはゲーム内お知らせを確認してほしい。

■『白猫』公式Xでリプライ＆リポスト＆いいねキャンペーン実施！

『白猫』公式X（https://x.com/wcat_project）にて、対象のポストにリプライ、リポスト、いいねをしよう。合計で4625を達成すれば、全ユーザーに「集めてガチャろう★5キャラ 1/100チケット」120枚をプレゼント。開催期間は、6月30日15時59分まで（予定）。

■『白猫』公式XでスクショSNS投稿キャンペーン実施！

『白猫』公式Xをフォローして、「キャラクターたちが活躍している姿のスクリーンショット」と「#白猫12周年前夜祭スクショキャンペーン」をつけてポストしよう。

運営チームが選んだスクリーンショットの投稿者12名に、対象のキャラクターの中から好きな1キャラをプレゼント。詳細は『白猫』公式Xのキャンペーンポストを確認しよう。開催期間は、7月6日15時59分まで（予定）。

【～やりすぎちゃっていーニャ！～ 白猫12周年おせニャん生放送 概要】

『白猫』12周年の情報をまとめて紹介する生放送を実施。今年は最大で200名の冒険家を観覧に招待するという。冒険家全員で“熱く”て“特別”な時間を過そう。開催日は、2026年7月11日17時30分～21時まで（予定）。

特設サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/12th-osenyan/

日程：2026年7月11日17時30分～21時（予定）

会場：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールB

出演者：梶裕貴さん（主人公役）／緑川光さん（カイル役）／寺澤百花さん（エリクス役）／豊洲りおさん（ユプス役）／大森こころさん（ゼティス役）／みきにゃんさん／菊地燎さん（シロー役）／今立進さん（MC）／山崎寛子さん（歌唱ゲスト）

番組コンテンツ：

・12周年記念イベント情報、キャンペーン情報およびアップデート情報

・冒険家の皆で協力バトル

・そのほか『白猫』関連情報

・特別ステージ：12周年記念イベントの主題歌や歴代周年イベントの主題歌をメドレーで届ける生歌唱ライブ

【ゲーム情報】

タイトル：白猫プロジェクト（白猫プロジェクト NEW WORLD'S）

ジャンル：3DアクションRPG

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2014年7月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

※Kindle Fireシリーズ以外では、Amazon AndroidアプリストアをAndroid端末にインストールし、お楽しみください。