コロプラは7月11日、Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch用最新アクションゲーム『白猫プロジェクト INFINITY』（以下、白猫INFINITY）を発売すると発表。発売時期は2027年予定、価格などは未定だ。

また、アナウンストレーラーも公開されたので、あわせてチェックしてほしい。

▼アナウンストレーラー

https://youtu.be/rGZHPkQo3XY

なお、7月11日に配信された『白猫』12周年記念生放送にて、『白猫』スーパーバイザー・角田氏が本作を紹介している。こちらもお見逃しなく。

https://www.youtube.com/watch?v=hGefaMepGr4

■『白猫INFINITY』とは

コロプラがiOS／Android向けに配信している、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、白猫）。そのキャラクターたちが登場し、活躍する新作アクションゲームが、Nintendo Switch ＆ Nintendo Switch 2 向けに登場する。

『白猫』らしさであるアクションゲームをコンシューマー用にカスタマイズし、「戦いの中で無限に広がる！ 爽快アクション×爆増するキャラリンク」をコンセプトにした、新しい『白猫』の形を楽しむことが可能だ。

Nintendo Storeの公開時期などの詳細は『白猫』公式X（@wcat_project）などから発信する続報を待とう。

▼『白猫』公式X

https://x.com/wcat_project

◆戦いの中で強くなる「選択」システム！

バトル中に仲間と出会う際、「誰をパーティーに加えるか」「今いる仲間を強化するか」のどちらかを選択できる。新しい仲間を選択するとキャラリンクの効果によってパーティーが強くなり、強化を選択するとリアルタイムにキャラクターが成長していくなど、本作独自の遊び方を楽しめる。

◆爆増する「キャラリンク」システム！

本作には『白猫』から50人以上のプレイアブルキャラクターが登場する。仲間になったキャラクターの組みあわせによってアクションが強力に進化したり、特殊なバフ・ステータス向上効果（キャラリンク）が発動。

＜オリジナルキャラクター登場＞

本作の鍵を握る『白猫INFINITY』オリジナルキャラクターが新たに登場。どのようなキャラクターなのか、続報に注目しよう。

■制作発表記念リポストキャンペーン開催！

『白猫』公式X（@wcat_project）をフォローし、対象のPVをリポストすることで参加できるキャンペーンを開催中。さらにハッシュタグ「#白猫Switch版」をつけて引用リポストすると当選確率がアップし、抽選で10名に「特製キービジュアル入りQUOカード5000円分」が当たる。開催期間は、2026年 7月17日23時59分まで。

■『白猫』 スーパーバイザー・角田氏からのコメント

『白猫』は12周年を迎えます。

『白猫INFINITY』は、10年以上にわたりファンの皆様と育んできた『白猫』の世界が、これからも無限に広がっていくことを願って生まれたタイトルです。

『白猫』は、ちいさくて愛らしいちびSDキャラクターたちが縦横無尽に駆け巡り、ド派手で爽快なスキルをぶっ放して、モンスターを殲滅する気持ちよさが魅力のゲームです。

本作では、そのコアな体験をさらに尖らせ、たくさんの冒険家たちを仲間にしながら、組みあわせによってどんどん強くなっていく、キャラクター収集型のアクションゲームとして新たなゲームデザインに挑戦しました。

今遊んでくださっているファンの皆様には、新鮮な体験を。

昔、『白猫』を楽しんでくださっていた方には、少し懐かしい体験を。

『白猫』を触ったことがない方には、さまざまなキャラクターを集めていくユニークな体験を。

たくさんの仲間たちを集め、キャラクターの組みあわせで強くなっていく。そんな『白猫INFINITY』ならではの体験を、ぜひ楽しんでいただければと思います。

2027年の発売を目指して鋭意開発中です。ぜひご期待ください。

【ゲーム情報】

タイトル：白猫プロジェクト INFINITY

ジャンル：爽快アクションゲーム

販売：コロプラ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

発売日：2027年発売予定

価格：未定

プレイ人数：1人（ローカル通信プレイ時：最大4人）

CERO：審査予定

タイトル：白猫プロジェクト（白猫プロジェクト NEW WORLD'S）

ジャンル：3DアクションRPG

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2014年7月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

※Kindle Fireシリーズ以外では、Amazon AndroidアプリストアをAndroid端末にインストールし、お楽しみください。