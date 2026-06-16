第257回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

レバーレスアーケードコントローラー「HyperX Clutch Tachi Controller」がオススメ!!

こだわりゲーマーの俺ならコレ！天板カスタムも楽しめる格闘ゲーム特化のアケコン：ソフマップ なんば店

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

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HyperX Clutch Tachi Controller

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・西本賢二さんのオススメは、HyperXのレバーレスアケコン「HyperX Clutch Tachi Controller」です。ラピトリ対応のTMR磁気スイッチを備えるプレミアムなレバーレスアケコンになります。

ソフマップ なんば店

ソフマップ なんば店

ソフマップ なんば店

スタッフの西本賢二さん

HyperX Clutch Tachi Controller

HyperXのレバーレスアケコン「HyperX Clutch Tachi Controller」がオススメ

　HyperXはHP（ヒューレット・パッカード）傘下のゲーミングブランドで、ヘッドセットやキーボード、マウスなど、さまざまなゲーミングデバイスを展開しているブランドです。

　HyperX Clutch Tachi Controllerは格闘ゲームに特化したレバーレスタイプのアーケードコントローラーで、天板にはレバーレスの基本レイアウトとなる12個のボタンを備えています。各ボタンにラピッドトリガー対応のTMR磁気スイッチを使用し、ストロークは2.5mmのショートストローク設計。0.25mm単位でアクチュエーションポイントやラピッドトリガーを調整可能です。加えて、大会シーンを想定した4種類のSOCDモード（同時入力処理）も搭載しています。

HyperX Clutch Tachi Controller

専用アプリから各種調整やライティングのカスタマイズが可能です

　また、各ボタンの円周にはカスタマイズ可能なRGBライティングを組み込んでおり、手元を美しく際立たせます。先述のボタン調整も含めて、専用のコントロールアプリによってカスタマイズ可能です。

　Xbox公式ライセンス取得のコントローラーで、天板にはXboxボタンも配置。対応機種はXbox Series X|SおよびWindows PC（Windows 10/11）、Linux、Android 15以降となります。

HyperX Clutch Tachi Controller

Xbox公式ライセンスの証であるXboxボタンを天板に備えます

　サイズは299.9（W）×203（D）×23.7（H）mm、重さは約846g。接続は有線で、約3mのUSB C to USB Aケーブルが付属します。

HyperX Clutch Tachi Controller

店頭価格は3万3880円

　西本さんは、HyperX Clutch Tachi Controllerの特徴として、ラピッドトリガー対応のTMR磁気スイッチなどを挙げつつ、「天板には交換可能なクリアトッププレートが用意されており、自分だけのアートワークをはさんでオリジナルのカスタマイズを行なえるところも良いですね」と話していました。

　ラピトリ対応のハイパフォーマンスに加え、RGBライティングや天板カスタマイズなど見た目にもこだわりたい人にオススメのレバーレスアケコンだと感じました！

　ソフマップ なんば店3階ではアケコンの試遊台も設置されており、HyperX Clutch Tachi Controllerも実際のゲームで動作を確認することができるそうです。気になった方はぜひ店頭でチェックしてみてください！

3階デバイスコーナーがさらに進化！
マウス試遊台の設置も間近

ソフマップ なんば店

同じく3階ゲーミングマウス売り場の拡充が進行中。近々こちらにゲーミングマウスの試遊台が設置される予定とのこと

　そのほか、ソフマップ なんば店3階のゲーミングマウス売り場では、以前より計画していたゲーミングマウスの試遊台＆売り場の拡充が進行中です。こちらも楽しみですね！

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