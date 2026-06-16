こだわりゲーマーの俺ならコレ！天板カスタムも楽しめる格闘ゲーム特化のアケコン：ソフマップ なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・西本賢二さんのオススメは、HyperXのレバーレスアケコン「HyperX Clutch Tachi Controller」です。ラピトリ対応のTMR磁気スイッチを備えるプレミアムなレバーレスアケコンになります。

HyperXはHP（ヒューレット・パッカード）傘下のゲーミングブランドで、ヘッドセットやキーボード、マウスなど、さまざまなゲーミングデバイスを展開しているブランドです。

HyperX Clutch Tachi Controllerは格闘ゲームに特化したレバーレスタイプのアーケードコントローラーで、天板にはレバーレスの基本レイアウトとなる12個のボタンを備えています。各ボタンにラピッドトリガー対応のTMR磁気スイッチを使用し、ストロークは2.5mmのショートストローク設計。0.25mm単位でアクチュエーションポイントやラピッドトリガーを調整可能です。加えて、大会シーンを想定した4種類のSOCDモード（同時入力処理）も搭載しています。

また、各ボタンの円周にはカスタマイズ可能なRGBライティングを組み込んでおり、手元を美しく際立たせます。先述のボタン調整も含めて、専用のコントロールアプリによってカスタマイズ可能です。

Xbox公式ライセンス取得のコントローラーで、天板にはXboxボタンも配置。対応機種はXbox Series X|SおよびWindows PC（Windows 10/11）、Linux、Android 15以降となります。

サイズは299.9（W）×203（D）×23.7（H）mm、重さは約846g。接続は有線で、約3mのUSB C to USB Aケーブルが付属します。

西本さんは、HyperX Clutch Tachi Controllerの特徴として、ラピッドトリガー対応のTMR磁気スイッチなどを挙げつつ、「天板には交換可能なクリアトッププレートが用意されており、自分だけのアートワークをはさんでオリジナルのカスタマイズを行なえるところも良いですね」と話していました。

ラピトリ対応のハイパフォーマンスに加え、RGBライティングや天板カスタマイズなど見た目にもこだわりたい人にオススメのレバーレスアケコンだと感じました！

ソフマップ なんば店3階ではアケコンの試遊台も設置されており、HyperX Clutch Tachi Controllerも実際のゲームで動作を確認することができるそうです。気になった方はぜひ店頭でチェックしてみてください！

3階デバイスコーナーがさらに進化！

マウス試遊台の設置も間近

そのほか、ソフマップ なんば店3階のゲーミングマウス売り場では、以前より計画していたゲーミングマウスの試遊台＆売り場の拡充が進行中です。こちらも楽しみですね！