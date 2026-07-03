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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第266回

マザーボード「X870E AERO X3D DARK WOOD」がオススメ!!

木目調PCケースにこれ以上ふさわしいマザーボードはあるのだろうか？（いや、ないっ!!）：ツクモLABI1なんば店

2026年07月03日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

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X870E AERO X3D DARK WOOD

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・有本和貴さんのオススメは、GIGABYTEのマザーボード「X870E AERO X3D DARK WOOD」です。

ツクモLABI1なんば店

ツクモLABI1なんば店

ツクモLABI1なんば店

スタッフの有本和貴さん

X870E AERO X3D DARK WOOD

GIGABYTEのマザーボード「X870E AERO X3D DARK WOOD」がオススメ

X870E AERO X3D DARK WOOD

X870Eマザーらしく、インターフェース類も充実

X870E AERO X3D DARK WOOD

裏面はバックプレートで保護されており、細かい表面実装チップなどを保護しています

X870E AERO X3D DARK WOOD

黒基調の「X870E AERO X3D DARK WOOD」（写真右）と、白基調の「X870E AERO X3D WOOD」（写真左）をラインアップ。PCケースに合わせて選べます

GIGABYTE マザーボード 保証

GIGABYTEのX870/X870Eマザーボードは3年保証

　X870E AERO X3D DARK WOODは、バックパネル部などに施された木目調デザインが特徴のマザーボードです。フォームファクターはATXとなります。

　搭載チップセットはAMD X870Eチップセットで、CPUソケットはSocket AM5。CPUはAMDの「Ryzen 7000/8000/9000シリーズ」に対応します。

　AMDの最上位チップセットマザーボードなので、各種装備もハイエンド指向のものが詰め込まれています。パワーステージは余裕の16+2+2構成で高性能VRMヒートシンクも搭載。マルチコアCPUのパワーをフルに引き出します。

　M.2ヒートシンクなどはツールレスで着脱可能なのは当然のこと、磁石を併用することでますますイージーに着脱可能となっています。

　メモリースロットは4基構成で最大容量256GB。メモリー最大速度はDDR5-9000（OC）まで対応します。

　拡張スロットはPCIe 5.0x16スロット（x16モード）×1基と、PCIe 5.0x16スロット（x8モード）×1基、PCIe 4.0x16スロット（x4モード）×1基を備えます。ビデオカードをワンタッチで着脱できるボタン式ラッチを備えるほか、従来の約10倍の強度を有する「PCIe UD Slot X」を採用しています。

　ストレージのM.2スロットはPCIe 5.0x4が2基とPCIe 4.0x4が2基の計4基。SATA 6Gポートは4基搭載です。

　バックパネル側のインターフェースは、USB4×2基、USB 3.2 Gen2x2 Type-C×1基、USB 3.2 Gen2 Type-A×5基、USB 3.2 Gen1 Type-A×3基、HDMI、5Gbps LAN×2基、Wi-Fi/Bluetoothアンテナ端子、HD Audio入出力、S/PDIF光デジタル出力を備えます。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4をサポートします。

　フロント側インターフェース用のピンヘッダーにはUSB Type-C（3.2 Gen2x2）、USB Type-A（3.2 Gen1×2、2.0×2）が備わります。

X870E AERO X3D WOOD

店頭価格は6万6800円。白基調のX870E AERO X3D WOODも同価格です

　有本さんによると、X870E AERO X3D DARK WOODは木目調のシックなデザインが特徴で、いま流行の木目調デザインのPCケースにピッタリのマザーボードと言います。「特にデザイン面ではM.2ヒートシンクにカシメで付けられたレザープルタブがイイですよね。一番のお気に入りポイントです」と続けます。

X870E AERO X3D WOOD

ヒートシンクに取り付けられたレザープルタブがオシャレ

　マザーボードの装備もハイエンドなX870Eマザーボードなだけあって「各部が高品質で必要とされる機能は一通りそろっていますね」とのこと。

　X870E AERO X3D DARK WOODのようなデザインありきのマザーボードは、実物を見て色合いなどをしっかり確認したいところ。有本さんは「ツクモLABI1なんば店では現在X870E AERO X3D DARK WOODの店頭展示を行っているので、ぜひ実物を確認しに来てください！」と話していました。

DIYの用途にも！ 大量のジャンクケースファンが1個200円で格安販売中

ツクモLABI1なんば店

レジ前で大量のジャンクケースファンを販売中。20個までは1個200円！在庫が無くなり次第終了とのことです

　また現在、ツクモLABI1なんば店ではケースファンのジャンク品を格安販売中です。20個までの購入であれば1個あたり200円となっています。ケースファンって、PCケース用途以外にもDIYなどで結構使い道があったりしますよね。沢山のケースファンを必要としている人は、ツクモLABI1なんば店へゴー！

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