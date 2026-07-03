木目調PCケースにこれ以上ふさわしいマザーボードはあるのだろうか？（いや、ないっ!!）：ツクモLABI1なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・有本和貴さんのオススメは、GIGABYTEのマザーボード「X870E AERO X3D DARK WOOD」です。

X870E AERO X3D DARK WOODは、バックパネル部などに施された木目調デザインが特徴のマザーボードです。フォームファクターはATXとなります。

搭載チップセットはAMD X870Eチップセットで、CPUソケットはSocket AM5。CPUはAMDの「Ryzen 7000/8000/9000シリーズ」に対応します。

AMDの最上位チップセットマザーボードなので、各種装備もハイエンド指向のものが詰め込まれています。パワーステージは余裕の16+2+2構成で高性能VRMヒートシンクも搭載。マルチコアCPUのパワーをフルに引き出します。

M.2ヒートシンクなどはツールレスで着脱可能なのは当然のこと、磁石を併用することでますますイージーに着脱可能となっています。

メモリースロットは4基構成で最大容量256GB。メモリー最大速度はDDR5-9000（OC）まで対応します。

拡張スロットはPCIe 5.0x16スロット（x16モード）×1基と、PCIe 5.0x16スロット（x8モード）×1基、PCIe 4.0x16スロット（x4モード）×1基を備えます。ビデオカードをワンタッチで着脱できるボタン式ラッチを備えるほか、従来の約10倍の強度を有する「PCIe UD Slot X」を採用しています。

ストレージのM.2スロットはPCIe 5.0x4が2基とPCIe 4.0x4が2基の計4基。SATA 6Gポートは4基搭載です。

バックパネル側のインターフェースは、USB4×2基、USB 3.2 Gen2x2 Type-C×1基、USB 3.2 Gen2 Type-A×5基、USB 3.2 Gen1 Type-A×3基、HDMI、5Gbps LAN×2基、Wi-Fi/Bluetoothアンテナ端子、HD Audio入出力、S/PDIF光デジタル出力を備えます。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4をサポートします。

フロント側インターフェース用のピンヘッダーにはUSB Type-C（3.2 Gen2x2）、USB Type-A（3.2 Gen1×2、2.0×2）が備わります。

有本さんによると、X870E AERO X3D DARK WOODは木目調のシックなデザインが特徴で、いま流行の木目調デザインのPCケースにピッタリのマザーボードと言います。「特にデザイン面ではM.2ヒートシンクにカシメで付けられたレザープルタブがイイですよね。一番のお気に入りポイントです」と続けます。

マザーボードの装備もハイエンドなX870Eマザーボードなだけあって「各部が高品質で必要とされる機能は一通りそろっていますね」とのこと。

X870E AERO X3D DARK WOODのようなデザインありきのマザーボードは、実物を見て色合いなどをしっかり確認したいところ。有本さんは「ツクモLABI1なんば店では現在X870E AERO X3D DARK WOODの店頭展示を行っているので、ぜひ実物を確認しに来てください！」と話していました。

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