120Hz×Arc G3 Extreme搭載　MSI「CLAW 8 EX AI+」が予約受付を開始

ソフマップは、7月29日発売予定のMSI製ポータブルゲーミングPC「CLAW-8EXAI+CG3EM-406JP」の予約受付を開始した。製品は、CPU内蔵型の枠を超える強力なGPUを内蔵した「Arc G3 Extreme プロセッサー」を搭載し、携帯性とゲーム性能を両立したモデルだ。

「CLAW-8EXAI+CG3EM-406JP」の大きな特徴は、120Hz対応の8インチ大画面ディスプレイだ。一般的な60Hz表示に比べて映像の切り替わりがなめらかで、アクションゲームやレースゲームの動きを追いやすいという。さらに、2基のファンと複数のヒートパイプを組み合わせた冷却システム「Cooler Boost HyperFlow」を採用し、高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持しやすい設計だ。

バッテリー面では80Whrの大容量バッテリーを備え、外出先での長時間プレイにも対応する。自宅のデスク周りだけでなく、移動中や外泊先でも遊びやすい点は、ポータブルゲーミングPCならではの魅力だ。

高性能GPU内蔵プロセッサー、120Hzディスプレイ、強化冷却、大容量バッテリーを備えた本機は、ポータブルでも快適なゲーム体験を求める層に注目される存在だ。