工事不要のスポットエアコンが29,800円！ 冷暖房対応のビックアイデア新モデル登場

ソフマップは、ビックカメラグループのオリジナルブランド「ビックアイデア」によるオールシーズン対応スポットエアコン ホワイト BIM-PA26A-Wを、8月31日までの期間限定で29,800円にて販売する。販売場所はソフマップの通販ページで、壁の穴あけや配管工事が不要なため、届いたその日から使える手軽さが特徴だ。

この製品は、排気ダクトを取り付けてコンセントに接続するだけで導入できるスポットエアコンだ。冷風・温風・ドライ・送風の4つの運転モードを備え、夏の冷房、冬の暖房、梅雨時の除湿、普段の送風まで幅広く対応する。エアコンの設置工事が難しい部屋や、季節ごとに1台で済ませたい家庭に向くモデルという。

型番はBIM-PA26A-Wで、ホワイトのカラーを採用する。価格は29,800円だ。購入はソフマップの該当商品ページから可能で、あわせて開催中の「ソフマップ 夏のボーナスセール」では、家電やゲーミングPCなどの関連商品も確認できるという。期間限定価格のため、検討するなら早めのチェックが有効だ。