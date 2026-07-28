Windows・Mac対応　2台のPCを簡単切り替えできるKVMスイッチ発売

エレコムは、2台のパソコンでディスプレイや入力機器を共有し、手元のスイッチで簡単に切り替え操作できるパソコン切替器「KVM-KHUSN2」を発売した。価格は12,800円。Windows 11/10とmacOS Tahoe 26に対応し、仕事用と私用、あるいはノートPCとデスクトップPCの切り替え用途を想定した製品だ。

KVM-KHUSN2は、1組のディスプレイ、マウス、キーボードを2台のパソコンで共有できるケーブル一体型のKVMスイッチだ。切り替え方式は手元スイッチを採用し、本体がデスク奥にあってもワンタッチで操作できる。切り替え先のPCがひと目で分かるLEDランプも備え、デスク上に置いても邪魔になりにくいコンパクト設計となる。サイズはおよそ幅83×奥行67×高さ25mm、重量はおよそ270gだ。

映像出力は最大WUXGA（1,920×1,200ピクセル）/60Hzに対応し、Full HD環境でも使用できる。USB-A対応レシーバーを使うワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードにも対応するほか、USBハブを組み合わせれば共有できるUSB機器をさらに増やせる。ACアダプター不要のバスパワー仕様で、パソコン側のケーブルは本体一体型のため、別途ケーブルを用意する必要がない。

また、HDCP対応により著作権保護コンテンツの映像視聴にも配慮し、VCCI Class A技術基準に適合する。