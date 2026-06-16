折り紙のように変形するiPadケース登場　エレコム「ORIGAMIX」発売

エレコムは、iPad向けアクセサリー2シリーズ8製品を発売した。ラインアップは、ケースと画面保護ガラスフィルムを同梱した「スターターキット」3製品と、折り紙のように自在に折りたためる多機能スタンド機構を採用したフラップケース「ORIGAMIX」5製品となる。価格はいずれもオープン価格だ。

スターターキットは、iPadを購入してすぐに本体保護を始めたいユーザー向けの構成だ。TPU素材の衝撃吸収ケースに、表面硬度10Hの強化ガラスフィルムを組み合わせ、端末の傷や衝撃を和らげる。ケースはフラップ付きでスリープ連動に対応し、マグネット留めや起毛素材の内側、ケーブル接続や写真撮影を妨げにくい設計を備える。フィルムには簡単貼り付けツール、専用ヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属する。

対象製品は、iPad（A16／第10世代）向けのTB-A26RSASTBK、11インチiPad Air（M4／M3／M2）向けのTB-A26MSASTBK、13インチiPad Air（M4／M3／M2）向けのTB-A26XSASTBKの3製品だ。

ORIGAMIXは、縦置き・横置きの両方に対応し、4つのスタンド角度を選べるフラップケースだ。薄型・軽量設計で持ち運びやすく、動画視聴、タイピング、縦スクロール中心の閲覧など、使う場面に応じて置き方を変えられる。背面は透明感と艶のあるクリアタイプで、外側には傷や汚れが付きにくい合成皮革、内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用する。Apple Pencil専用収納スペースも備える。

ORIGAMIXの対象製品は、iPad（A16／第10世代）向けのTB-A26RWVORBKとTB-A26RWVORBG、11インチiPad Air（M4／M3／M2）向けのTB-A26MWVORBKとTB-A26MWVORBG、13インチiPad Air（M4／M3／M2）向けのTB-A26XWVORBKだ。いずれもオープン価格。