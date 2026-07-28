貼り付け失敗を防ぐiPhoneガラスフィルム登場　ホコリも入りにくい新設計

エレコムは、iPhone用ガラスフィルムの新シリーズ「超簡単貼り」と「置くだけ貼り」を発売した。価格はオープン価格。対象はiPhone 15、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 17e/16e、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxなどで、貼り付けの難しさを解消したいユーザーに向けた保護アクセサリーという。

「超簡単貼り」は、画面保護ガラスフィルム2枚に加え、カメラレンズ保護ガラスフィルム2個を組み合わせたセットだ。簡単貼り付けツールを使うことで、端末をセットしてテープを引くだけでホコリを取り除きながら正確な位置へ貼り付けられる仕様となる。画面用とカメラ用の貼り付けツール、クリーニングクロス、ホコリ取りシールも付属し、初めてでも扱いやすい構成だ。

「置くだけ貼り」は、ぴったり位置合わせできるガイドフレームを備えた画面保護ガラスフィルム2枚セットだ。こちらも高透明タイプで、ガラス特有のなめらかな指滑りと高精細表示を両立する。両シリーズとも表面硬度10Hの強化ガラスを採用し、傷に強い設計となる。指紋防止加工、自己吸着タイプ、エアーレス加工、ラウンドエッジ加工、飛散防止加工を備え、日常使いの安心感も高めているという。

さらに、カメラレンズ保護ガラスフィルムはARコートにより高い透明度を確保し、アクリル系粘着剤で貼りやすさと貼り直しやすさを両立する。対応機種に合わせてカット済みのため、開封後すぐ使える点も魅力だ。なお、Face ID利用時はフィルム装着後に再登録が必要だという。