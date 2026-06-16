エレコムの新型USB-C充電器、巻き取りケーブル一体型で最大45W出力に対応

エレコムは、巻き取り式USB Type-Cケーブル一体型AC充電器を6月中旬に発売する。ラインアップは、最大出力35Wの「MPA-AC12835WF」「MPA-AC12835WH」と、最大出力45Wの「MPA-AC12945BK」「MPA-AC12945WH」の4モデルで、価格は35Wモデルが4,480円、45Wモデルが4,980円となる。

最大の特徴は、約64cmの巻き取り式USB Type-Cケーブルを本体に内蔵した点だ。使用時は必要な長さだけ引き出せて、使い終わればすっきり収納できるため、別途ケーブルを持ち歩く手間を減らせる。さらにUSB Type-Cポートも備えており、ケーブル一体型ながら柔軟な使い方ができる設計だ。

35Wモデルはスマートフォンやタブレット、イヤホン、MacBook Airなどの充電に対応し、通常のホワイトに加えて、ユーザー投票から選ばれた「すみっこしろちゃん」デザインを用意する。45Wモデルはスマートフォンやタブレットに加えてノートパソコンにも使いやすく、ブラックとホワイトをラインアップする。45Wモデルは2台のスマートフォンを同時充電でき、同時使用時はUSB Type-C一体型ケーブルが30W、USB Type-Cポートが10Wの最大出力となる。

充電規格はUSB Power DeliveryとPPSに対応し、機器ごとに適した電力で効率よく充電できる。GaN II Plusの採用により、高出力ながらコンパクトサイズを実現した点も見逃せない。さらに、耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグやThermal Protectionを搭載し、安全性にも配慮する。