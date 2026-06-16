エレコム新型モバイルバッテリー登場　67W対応・AC充電器一体型の3in1モデル

エレコムは、USB Power Delivery最大67W出力に対応したAC充電器・USB Type-Cケーブル一体型モバイルバッテリーを6月下旬に発売する。モバイルバッテリー、AC充電器、ケーブルを1台にまとめた3in1設計で、外出先や出張、旅行時の充電まわりをすっきりさせたい人に向く製品だ。価格はオープン価格で、容量は5,000mAhと10,000mAhの2タイプを用意する。

製品の型番は5,000mAhモデルがDE-AC17-5000WF、DE-AC17-5000BK、10,000mAhモデルがDE-AC16-10000WF、DE-AC16-10000BK、DE-AC16-10000WHだ。いずれもAC充電器とモバイルバッテリーを兼ね、USB Type-Cケーブルを本体に内蔵するため、充電ケーブルの持ち忘れを防げる。電源プラグはスイングプラグ機構を採用し、回転させて本体に収納できる構造だ。

出力面では、AC充電器として最大67WのUSB Power Delivery出力に対応し、スマートフォンやタブレットだけでなく、対応するノートパソコンの充電も可能だ。モバイルバッテリー使用時は一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートから最大30W出力で使え、複数機器を同時に充電する場合は合計最大15Wで電力を分配する。USB Type-Cポート、USB-Aポート、一体型ケーブルを備え、BluetoothヘッドセットやNintendo Switch 2などの充電にも対応する。

バッテリー容量は5,000mAhモデルでスマートフォン（1,800mAh）を約1.6回、10,000mAhモデルで約3.3回充電できる目安だ。LEDパネルにより残量を1%単位で確認できるほか、パススルー充電にも対応し、コンセントに挿したまま本体と接続機器をまとめて充電できる。

カラーはブラック、ホワイト、しろちゃん(ホワイト×ブラック)の3種。