エレコム新型モバイルバッテリー登場　67W対応・AC充電器一体型の3in1モデル

エレコムは、USB Power Delivery最大67W出力に対応したAC充電器・USB Type-Cケーブル一体型モバイルバッテリーを6月下旬に発売する。モバイルバッテリー、AC充電器、ケーブルを1台にまとめた3in1設計で、外出先や出張、旅行時の充電まわりをすっきりさせたい人に向く製品だ。価格はオープン価格で、容量は5,000mAhと10,000mAhの2タイプを用意する。
製品の型番は5,000mAhモデルがDE-AC17-5000WF、DE-AC17-5000BK、10,000mAhモデルがDE-AC16-10000WF、DE-AC16-10000BK、DE-AC16-10000WHだ。いずれもAC充電器とモバイルバッテリーを兼ね、USB Type-Cケーブルを本体に内蔵するため、充電ケーブルの持ち忘れを防げる。電源プラグはスイングプラグ機構を採用し、回転させて本体に収納できる構造だ。
出力面では、AC充電器として最大67WのUSB Power Delivery出力に対応し、スマートフォンやタブレットだけでなく、対応するノートパソコンの充電も可能だ。モバイルバッテリー使用時は一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートから最大30W出力で使え、複数機器を同時に充電する場合は合計最大15Wで電力を分配する。USB Type-Cポート、USB-Aポート、一体型ケーブルを備え、BluetoothヘッドセットやNintendo Switch 2などの充電にも対応する。
バッテリー容量は5,000mAhモデルでスマートフォン（1,800mAh）を約1.6回、10,000mAhモデルで約3.3回充電できる目安だ。LEDパネルにより残量を1%単位で確認できるほか、パススルー充電にも対応し、コンセントに挿したまま本体と接続機器をまとめて充電できる。
カラーはブラック、ホワイト、しろちゃん(ホワイト×ブラック)の3種。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります