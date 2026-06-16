Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第440回
VRデビューに打ってつけの一台！ 「Meta Quest 3（512GB）」が6％オフの9万4000円！
2026年06月16日 17時00分更新
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Meta Quest 3（512GB）をチェック
Amazon.co.jpにて、MetaのVRヘッドセット「Meta Quest 3（512GB）」が販売中だ。参考価格は10万2300円だが、執筆時点では8％オフの9万4000円で購入できる（6月16日時点）。
本製品はVRヘッドセット「Meta Quest」の最新モデルで、前モデルの約2倍のグラフィック処理性能と、約30％向上した解像度（4K+Infinite Display）が特徴となっている。現実と仮想がミックスしたバーチャルリアリティーを体験できる。そのほか、フルカラーのパススルーを実現させたRGBカラーカメラ、2時間以上のバッテリー駆動時間、33％増加のメモリーなども特徴だ。
Meta Quest 3、いまなら9万円台で買える
ユーザーレビューを見ると、“動作がスムーズで、画質もきれい／Meta Quest 2よりも視界がクリアになった／10万円払って買う価値あり”といった声が寄せられている。
Meta Questシリーズの魅力は、比較的手頃な価格帯でVRを体験できること。現在は9万円台で購入できるため、多少お得に購入したい人は早めにチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Meta Quest 3（512GB） | 最もパワフルなQuest | 究極のVR体験 | Meta Horizon+の3か月無料体験付き
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