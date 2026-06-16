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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第31回

夏の常備用にまとめ買い！ 「健康ミネラルむぎ茶 2L×9本」が15％オフで登場

2026年06月16日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「【Amazon.co.jp限定】伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 2L×9本」が
Amazonタイムセールに登場！

　「【Amazon.co.jp限定】伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 2L×9本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

　過去価格2,188円のところ、15％オフの1,860円で販売されています。1本あたりの価格は約207円です。

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「伊藤園 健康ミネラルむぎ茶」の特徴
Amazon商品ページより

　「伊藤園 健康ミネラルむぎ茶」は、2Lサイズのペットボトル9本入りで、日常的に消費しやすい仕様です。やかんで煮出したような香ばしい香りと、甘くすっきりとした味わいが特長とされています。

　カフェインゼロ、カロリーゼロの飲料で、幅広い年齢層が飲める商品だとしています。なお、本商品に含まれるミネラルはリン、マンガン、ナトリウムを指します。

まとめ：日常使いの飲料をまとめて確保しよう

　日常的に消費する「【Amazon.co.jp限定】伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 2L×9本」が、Amazonタイムセールで割引価格となっています。

　ますます暑くなるこれからの時期に向けて、まとめて購入しておいてはいかがでしょうか。

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※価格は税込み表記です。

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