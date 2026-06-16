アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第31回
夏の常備用にまとめ買い！ 「健康ミネラルむぎ茶 2L×9本」が15％オフで登場
2026年06月16日 20時00分更新
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「【Amazon.co.jp限定】伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 2L×9本」が
Amazonタイムセールに登場！
「【Amazon.co.jp限定】伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 2L×9本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。
過去価格2,188円のところ、15％オフの1,860円で販売されています。1本あたりの価格は約207円です。
「伊藤園 健康ミネラルむぎ茶」の特徴
Amazon商品ページより
「伊藤園 健康ミネラルむぎ茶」は、2Lサイズのペットボトル9本入りで、日常的に消費しやすい仕様です。やかんで煮出したような香ばしい香りと、甘くすっきりとした味わいが特長とされています。
カフェインゼロ、カロリーゼロの飲料で、幅広い年齢層が飲める商品だとしています。なお、本商品に含まれるミネラルはリン、マンガン、ナトリウムを指します。
まとめ：日常使いの飲料をまとめて確保しよう
日常的に消費する「【Amazon.co.jp限定】伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 2L×9本」が、Amazonタイムセールで割引価格となっています。
ますます暑くなるこれからの時期に向けて、まとめて購入しておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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