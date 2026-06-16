Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第439回
ディスプレー選びに迷ったらコレ！ 210Hz駆動のASUS製27型QHDゲーミングディスプレー
2026年06月16日 17時00分更新
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ASUSの27型QHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの27型QHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG27AQ5A」が販売中だ。過去価格は3万1980円だが、執筆時点では9％オフの2万8980円で購入できる（6月16日時点）。
本製品はQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは210Hz（OC）、応答速度は0.3ms（最小）。そのほか、輝度は300cd/㎡、コントラスト比は1300:1、画素ピッチは0.233mmなど。
フルHDからステップアップしたい人に◎
ユーザーレビューを見ると、「性能としては必要十分」「初心者向けのゲーミングディスプレーとしては非常にコスパが高い」「フルHDからの買い替えなら値段的にオススメ」といった声が寄せられている。
210Hz駆動と、初心者でも扱える機能がポイントになっているようだ。フルHDを卒業したい人、200Hz以上のリフレッシュレートでFPSを遊びたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp 限定】ASUSゲーミングモニター/TUF Gaming VG27AQ5A – 27インチ / QHD（2560x1440） / 210Hz（OC） / Fast IPS/ELMB SYNC / 0.3ms GTG（最小） / ステレオスピーカー/DisplayWidget Center/Gaming AI/国内正規品
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