令和でも売れている。缶ゴミを減らすためだけの専用機「つぶすくん」

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【Amazonタイムセール】尾上製作所 あき缶潰し器「つぶすくん」をチェック！

尾上製作所のあき缶潰し器「つぶすくん」がAmazonで割引対象。参考価格2,644円のところ、27％オフの1,930円で販売中。

缶飲料や炭酸水をよく飲む家庭だと、気付けば空き缶やペットボトルがゴミ箱を圧迫していることがある。回収日まで保管しておくと意外とかさばり、置き場所に困ることも少なくない。そんな悩みに向けた用途特化型のアイテムが、尾上製作所のあき缶潰し器「つぶすくん」。空き缶やペットボトルを圧縮し、保管時の“かさ”を抑えられるのが特徴だ。

①缶やペットボトルの“かさ”を圧縮

この商品の最大の特徴は、空き缶やペットボトルを圧縮して保管時の体積を抑えられること。資源ゴミがかさばりやすい家庭でも活躍し、回収日までの保管スペースを少しでも確保したいときに便利だ。

②スプレー缶の穴あけにも対応

空き缶やペットボトルの圧縮だけでなく、スプレー缶のガス抜き用穴あけ機能を備えるのも特徴。使い切ったスプレー缶に穴を開けられるため、処分前の作業にも利用できる。なお、スプレー缶はガス抜き用の穴あけのみで、缶自体を潰すことはできない。

③シンプル構造で扱いやすい

スプリングを備え、使用後は持ち上がる構造を採用。本体は板厚2.5mmのスチール製で、重量は約2.3kg。シンプルな仕組みながら、繰り返し使いやすいよう工夫されている。