4K/120Hzの27型ゲーミングディスプレーが3万円台ってマジか！ JAPANNEXT、攻めすぎでは

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JAPANNEXTの27型4Kゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの27型4Kゲーミングディスプレー「JN-Ei27G120U2」が販売中だ。価格は3万3980円。

4K/120Hzのゲーミングディスプレー、まさかの3万円台！

本製品は4K（3840×2160ドット）のIPSパネルを採用した27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは120Hz、応答速度は1ms（MPRT）。そのほか、最大輝度400cd/㎡、sRGB:100％の広色域、HDR400、可変リフレッシュレート（VRR）など。

4Kの高リフレッシュレートディスプレーは高価なイメージが強かったが、3万円台で買えるようになったのは驚きだ。4K環境でゲームをプレイしたい人はぜひチェックしてみてほしい。