Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第438回
4K/120Hzの27型ゲーミングディスプレーが3万円台ってマジか！ JAPANNEXT、攻めすぎでは
2026年06月16日 16時00分更新
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JAPANNEXTの27型4Kゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの27型4Kゲーミングディスプレー「JN-Ei27G120U2」が販売中だ。価格は3万3980円。
4K/120Hzのゲーミングディスプレー、まさかの3万円台！
本製品は4K（3840×2160ドット）のIPSパネルを採用した27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは120Hz、応答速度は1ms（MPRT）。そのほか、最大輝度400cd/㎡、sRGB:100％の広色域、HDR400、可変リフレッシュレート（VRR）など。
4Kの高リフレッシュレートディスプレーは高価なイメージが強かったが、3万円台で買えるようになったのは驚きだ。4K環境でゲームをプレイしたい人はぜひチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|【ECサイト限定】JAPANNEXT 27インチ IPSパネル搭載 120Hz/1ms(MPRT)対応 4K(3840×2160)解像度 ゲーミングモニター JN-Ei27G120U2 HDMI2.1 DP sRGB:100% HDR400相当 PS5 4K:120Hz接続 VRR【2年保証】
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