Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第437回
2000円未満で必要十分！ MSI製有線ゲーミングマウスが1980円で販売中
2026年06月16日 16時00分更新
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MSIの有線ゲ－ミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの有線ゲ－ミングマウス「MSI FORGE GM100」が販売中だ。価格は1980円。
本製品は、つかみ持ち・つまみ持ちに対応する左右対称の有線ゲーミングマウス。1000万回以上の動作に耐えられるというスイッチや快適なクリック感、最大6400DPIの光学式マウスセンサー、4つのDPIプリセットなどが特徴となっている。
2000円未満だけど必要なものがそろった一台
ユーザーレビューを見ると、「普段使いにいい」「動きが俊敏」「手の大きい人におすすめ」といった声が寄せられている。2000円切りの価格帯と必要十分な性能がポイントになっているようだ。サブ用のゲーミングマウスが欲しい人、ゲーミングマウスを触ってみたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|MSI FORGE GM100 オプティカル ゲーミングマウス 有線 MS0716
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