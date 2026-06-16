アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第206回
特製グラス付きでお得感すごい！ 「キリン 晴れ風」がAmazonタイムセールで値下げ中
2026年06月16日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「キリン 晴れ風 350ml×24本（特製グラス付き）」が
Amazonタイムセールに登場！
「キリン 晴れ風 350ml×24本（特製グラス付き）」は、特製グラスが景品として付属するビールのセットです。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格5,246円のところ、20％オフの4,198円で販売されています。1本あたりの価格は約175円です。
「キリン 晴れ風」の特徴
Amazon商品ページより
キリンビールの「晴れ風」は、爽やかな香りを感じられる飲みやすくきれいな味わいが特徴とされています。豊かな味わいとなめらかな口当たりを備え、「ビールのうまみ」がしっかり感じられるといいます。
原材料は麦芽とホップと水のみで構成され、ビール特有の酸味を抑えつつ、麦の豊かなうまみを引き出しているしています。国産の希少ホップ「IBUKI」を使用し、柑橘系の香りが楽しめる点も特徴です。
アルコール度数は5％です。今回のセットには、広告タレントの手描きメッセージやイラストがあしらわれた特製グラスが付属します。
まとめ：グラス付きセットを試すなら今！
Amazonタイムセールにて、「キリン 晴れ風 350ml×24本（特製グラス付き）」が20％オフの特別価格で販売されています。
グラスのおまけもついてくるので、このタイミングでストックしておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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