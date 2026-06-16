Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第436回
デスクが一気に映える！ タイプライター風ワイヤレスゲーミングキーボードが8999円
2026年06月16日 15時00分更新
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Redragonのワイヤレスゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Redragonのワイヤレスゲーミングキーボード「Redragon K710（ブラック）」が販売中だ。価格は8999円。
本製品は、タイプライター風のデザインを採用したワイヤレスゲーミングキーボード。正確性・反応速度・打鍵音に優れた青軸をはじめ、有線・Bluetooth 5.0・2.4GHzの3モード接続、20種類のRGBモード、安定性と耐久性を両立した金属プレート、104キー同時押し機能（アンチゴースト）、内蔵バッテリーなどが特徴となっている。
レトロな見た目ながら使い勝手が抜群の一台
ユーザーレビューを見ると、「思っていたよりも使いやすい」「見た目がスタイリッシュでかっこいい」「音がとにかく好み」といった声が寄せられている。
使い勝手の良さとクラシックなデザインがポイントになっているようだ。珍しいけれども使いやすいゲーミングキーボードが欲しい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Redragon K710 ワイヤレス ゲーミングキーボード 青軸 テンキー付き【2.4G/Bluetooth/USB有線】タイプライター風 メカニカルキーボード 英語配列 レトロ 丸型キー アンチゴースト RGB メタルパネル PS5/Xbox/PC/Mac対応（ブラック）
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