Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第435回
「音がショボい」を安く解決！ PC・ゲーム機対応の14Wスピーカーが2000円切り
2026年06月16日 15時00分更新
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FUNLOGYの17Wステレオスピーカーをチェック
Amazon.co.jpにて、PCやゲーム機に接続できる14Wステレオスピーカー「FUNLOGY Speaker（ブラック）」が販売中だ。価格は1990円。
本製品は、総合出力14W（左右7W）のステレオスピーカー。30度の角度により、音が聴き取りやすいうえに低音も響きやすくなっているという。入力インピーダンスは3.2Ω×2、入力端子・接続方式は3.5mm AUXケーブル (130cm) とUSB Type-A給電ケーブル (130cm)。ディスプレーはもちろん、PCやNintendo Switchなどのデバイスも接続できる。
コスパ十分のステレオスピーカー
ユーザーレビューを見ると、「音質も期待以上」「安いのに十分使える」「音質、出力、コストパフォーマンスともに満足できるレベル」といった声が寄せられている。
簡単に扱える点とコスパの高さがポイントになっているようだ。手頃なステレオスピーカーが欲しい人、ゲームの音質を高めたい人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|FUNLOGY Speaker（スピーカー/PCスピーカー）【VGP2024受賞】総合14W / ステレオスピーカー/USB給電/重低音/AUX / 3.5mmピン入力【日本ブランド】 (ブラック)
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