「音がショボい」を安く解決！ PC・ゲーム機対応の14Wスピーカーが2000円切り

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FUNLOGYの17Wステレオスピーカーをチェック

Amazon.co.jpにて、PCやゲーム機に接続できる14Wステレオスピーカー「FUNLOGY Speaker（ブラック）」が販売中だ。価格は1990円。

本製品は、総合出力14W（左右7W）のステレオスピーカー。30度の角度により、音が聴き取りやすいうえに低音も響きやすくなっているという。入力インピーダンスは3.2Ω×2、入力端子・接続方式は3.5mm AUXケーブル (130cm) とUSB Type-A給電ケーブル (130cm)。ディスプレーはもちろん、PCやNintendo Switchなどのデバイスも接続できる。

コスパ十分のステレオスピーカー

ユーザーレビューを見ると、「音質も期待以上」「安いのに十分使える」「音質、出力、コストパフォーマンスともに満足できるレベル」といった声が寄せられている。

簡単に扱える点とコスパの高さがポイントになっているようだ。手頃なステレオスピーカーが欲しい人、ゲームの音質を高めたい人はチェックしてみては？