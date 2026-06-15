Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第434回
高評価多数のSwitch 2プロコン、タイムセールで驚きの79％オフ！ 1万5590円→3280円ってヤバくない？
2026年06月15日 20時30分更新
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Eornmor Nintendo Switch 2コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、「Eornmor Nintendo Switch 2コントローラー」が販売中だ。過去価格は1万5590円だが、タイムセールにより79％オフの3280円で購入できる（6月15日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2／Switchやスマホ、PCに対応するゲームコントローラー。磁気ホールセンサーを採用するダブルホール機能をはじめ、マクロの設定ができる背面ボタン、Bluetooth接続、人間工学に基づいたグリップ感、連射ホールド機能、振動調節、6軸ジャイロセンサーなどが特徴となっている。
高評価多数のSwitch 2プロコン
ユーザーレビューを見ると、“とても使いやすい／ドリフト発生率がゼロ／半年使っているが、何の問題もなく絶好調」”といった声が寄せられている。高評価の声が多い本製品が、いまなら3000円台で買えるチャンス。欲しいと思った人は早めにチェックしてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Switch 2 コントローラー Switch1/2代対応 スイッチ コントローラー ダブルホール機能 TURBO連射 マクロ機能 背面ボタン付き 9色RGBライト 1000mAh大容量 Bluetooth 無線接続 ジャイロセンサー搭載 4階段HD振動 プロコン Switch全世代に対応 Android/IOS/PCにも対応 日本語取扱説明書付き 白
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