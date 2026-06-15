Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第433回
サブPC/子ども用に確保だ！ RTX 3050搭載の15.6型ゲーミングノートが13万円台
2026年06月15日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Thin 15 B13U」が販売中だ。参考価格は14万4800円だが、執筆時点だと6％オフの13万6364円で購入できる（6月15日時点）。
本製品は、インテル「Core i5-13420H」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR4）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは最大144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
サブ用・子ども用に向いているかも？
ユーザーレビューを見ると、“価格の割に性能が高い／軽いゲームならカクカクしないで遊べた／普段使いで買う分にはアリかも”といった声が寄せられている。
快適性を求めるならハイエンドモデルを選んだほうがいいが、「軽いゲームが遊べたらそれでいい」「子どもに買ってあげたい」といった場合は、本製品の購入を検討してもよいかもしれない。気になる人はチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|MSI ゲーミングノートPC Thin 15 B13U GeForce RTX 3050 Core i5-13420H 15.6インチ メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz Windows11 Thin-15-B13UC-6113JP
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第432回
トピックスFPSやTPSなどのジャンルを快適に遊びたい人！ 240Hz・0.5msのAcer製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが2万円切りで販売中
-
第431回
トピックスいまからXBOXワイヤレスコントローラーを買うなら、充電式バッテリー＆USB Type-Cケーブルのセット品が超おすすめ！
-
第430回
トピックスSwitch 2だけでなくノートPCも出力OK！ 4K/60Hzの画面出力・100W給電・周辺機器の接続ができるコンパクトなTVドック
-
第429回
トピックスまだ普通のモニターでゲームしてる人へ。200Hz・0.3msのASUS製ゲーミングモニターが1万円台に
-
第428回
トピックスゲームも動画編集も1台でやりたい人へ！ RTX 5060搭載の15.6型GALLERIAノートが狙い目
-
第427回
トピックスメタリックカラーがカッコ良すぎなXBOXコントローラー！ しかも3WAY接続が可能！
-
第426回
トピックスiPhone／Android対応、“Type-C直挿し”有線スマホコントローラーが便利！
-
第425回
トピックスSwitch 2用の周辺機器が15点入ったセット製品を発見！ プロコンや液晶保護フィルム、Joy-Conグリップなど
-
第424回
トピックスひと世代前のスペックを狙え！ RTX 4050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートが20万円台
-
第423回
トピックス「Forza Horizon 6」に湾曲の没入感を！ 240Hz駆動の34型UWQHDウルトラワイドゲーミングディスプレーが4万円切り
- この連載の一覧へ