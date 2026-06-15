サブPC/子ども用に確保だ！ RTX 3050搭載の15.6型ゲーミングノートが13万円台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Thin 15 B13U」が販売中だ。参考価格は14万4800円だが、執筆時点だと6％オフの13万6364円で購入できる（6月15日時点）。

本製品は、インテル「Core i5-13420H」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR4）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは最大144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

サブ用・子ども用に向いているかも？

ユーザーレビューを見ると、“価格の割に性能が高い／軽いゲームならカクカクしないで遊べた／普段使いで買う分にはアリかも”といった声が寄せられている。

快適性を求めるならハイエンドモデルを選んだほうがいいが、「軽いゲームが遊べたらそれでいい」「子どもに買ってあげたい」といった場合は、本製品の購入を検討してもよいかもしれない。気になる人はチェックしてみてほしい。