いまからXBOXワイヤレスコントローラーを買うなら、充電式バッテリー＆USB Type-Cケーブルのセット品が超おすすめ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

XBOX ワイヤレス コントローラー＋充電式バッテリー＋Type-Cケーブルをチェック

Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】XBOX ワイヤレス コントローラー (カーボンブラック) + 充電式バッテリー + USB-C ケーブル セット」が販売中だ。セット品の参考価格は1万1590円だが、執筆時点では13％オフの1万80円で購入できる（6月15日時点）。

別売りの充電式バッテリー＆USB Type-Cケーブルが付属

本製品は、XBOXワイヤレスコントローラーと充電式バッテリー、USB Type-Cケーブルがセットになったもの。別売りの充電式バッテリーとUSB Type-Cケーブルが付属しているため、乾電池を買う必要はない。

現時点では13％オフの価格で販売しているので、これからXBOXワイヤレスコントローラーを買おうとしている人は要チェックだ。