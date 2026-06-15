Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第431回
いまからXBOXワイヤレスコントローラーを買うなら、充電式バッテリー＆USB Type-Cケーブルのセット品が超おすすめ！
2026年06月15日 19時30分更新
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XBOX ワイヤレス コントローラー＋充電式バッテリー＋Type-Cケーブルをチェック
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】XBOX ワイヤレス コントローラー (カーボンブラック) + 充電式バッテリー + USB-C ケーブル セット」が販売中だ。セット品の参考価格は1万1590円だが、執筆時点では13％オフの1万80円で購入できる（6月15日時点）。
別売りの充電式バッテリー＆USB Type-Cケーブルが付属
本製品は、XBOXワイヤレスコントローラーと充電式バッテリー、USB Type-Cケーブルがセットになったもの。別売りの充電式バッテリーとUSB Type-Cケーブルが付属しているため、乾電池を買う必要はない。
現時点では13％オフの価格で販売しているので、これからXBOXワイヤレスコントローラーを買おうとしている人は要チェックだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボンブラック) + 充電式バッテリー + USB-C ケーブル セット
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