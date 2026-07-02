ディズニー映画の制作を支えるネットワーク事例も、HPE Discover 2026基調講演レポート
“Juniper・MistとArubaの融合”でCiscoに対抗 HPE Networkingが語る「AI時代のあるべき姿」
2026年07月02日 12時45分更新
Hewlett Packard Enterprise（HPE）は6月、米ラスベガスで年次カンファレンス「HPE Discover 2026」を開催した。初日のHPE Networking基調講演では、HPEが買収したJuniper NetworksのCEOを務めてきたラミ・ラヒム氏が、買収完了後初めて、ラスベガスでのHPE Discoverのステージに立った。
ラヒム氏が打ち出したのは、HPE／Juniperが得意とする「自律型ネットワーク（Self-Driving Networks）」分野で、大手競合であるCiscoに対抗を図るという戦略だ。
人間による運用はもう限界、AI時代のネットワークのあるべき姿は
今回のDiscoverを通じてHPEが強調したのは、AI時代におけるインフラレイヤーの重要性だ。ラヒム氏は、企業がAIアプリケーションやAIエージェント、リアルタイム体験の構築などを進めるなかで、ITインフラには新たな負荷がかかるようになっており、「インフラが新たな時代に対応できなければ、やがてはそのひずみが表れる」と語る。中でも、ネットワークはその根幹をなす。
「ネットワークは、もはや“インフラを陰で支える存在”ではない。それは戦略的なプラットフォームであり、企業はどう運用し、イノベーションを起こし、スケールするかを考える必要がある」
ラヒム氏は、HPEが掲げる自律型ネットワークのビジョンについて、AIがネットワーク運用を変革する「AI for Networks」、AIを支えるネットワーク「Networks for AI」の2軸から説明した。
AI for Networksは、IT環境が大規模化／分散化し動的なものになるにつれて、手作業でのネットワーク運用が困難になっている現状に対応するものだ。具体的には、AIが自律的に問題を検知／診断／解決する仕組みを備え、ネットワーク稼働率の向上やトラブルチケットの削減を測り、ITチームがより戦略的な業務に集中できる状況を作り出す。
一方、Networks for AIでは「AIの進化はネットワークのキャパシティにより制約を受ける」と指摘する。「GPUの導入に数十億ドルを費やしても、ネットワークが遅延やボトルネックをもたらすならば、AIの投資効果は損なわれる」と述べたうえで、「AI時代においてネットワークは不可欠なインフラだ」と宣言した。
さらに、AI for Networks／Networks for AIのどちらにおいても「セキュリティが不可欠」であることを強調した。ラヒム氏は「ネットワークとセキュリティは一体的であるべき」というビジョンを示し、ネットワークに異常検知、ゼロトラスト、ロールベースのアクセス制御を組み込むことで「ユーザー体験とセキュリティはトレードオフの関係ではなくなる」と説明した。
現在のネットワークに対するこうした要求があるからこそ、HPEは自律型ネットワークのビジョンを打ち出している。「AIが求めるスケールのネットワークは、人間の手作業ではもはや運用できない」（ラヒム氏）。そこで、AIがリアルタイムで変化を感知／学習し、最適化や保護、自己修正を行うネットワークを実現していく。
この自律型ネットワークを実現するために必要な技術要素は、ハードウェア、ソフトウェア、シリコン、セキュリティ、AIエージェントなど広範に及ぶ。HPEでは、これらをクローズドループのシステムに統合し、「人間では到達できないスピードとスケールで稼働する」自律型ネットワークを実現していると述べた。
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