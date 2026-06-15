Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第428回
ゲームも動画編集も1台でやりたい人へ！ RTX 5060搭載の15.6型GALLERIAノートが狙い目
2026年06月15日 19時00分更新
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GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R56-5N」が販売中だ。価格は26万380円。
本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ゲームもクリエイティブもこれ一台でいいかも
ドスパラの製品ページを見ると、「Apex Legends」は210fps、「VALORANT」は360fps、「モンスターハンターワイルズ」は65fpsで遊べるという（フルHDの参考値）。ゲームに加え、クリエイティブ用途にも適した性能が魅力。長く愛用できるゲーミングノートPCが欲しい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングノートPC 【 RTX 5060 / Core i7-14650HX / 32GB / 1TB 】 GALLERIA RL7C-R56-5N Windows 11 Home 15.6インチ 144Hz 動画編集 ゲーム実況 21760-3415
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