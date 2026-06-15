ゲームも動画編集も1台でやりたい人へ！ RTX 5060搭載の15.6型GALLERIAノートが狙い目

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GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R56-5N」が販売中だ。価格は26万380円。

本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ゲームもクリエイティブもこれ一台でいいかも

ドスパラの製品ページを見ると、「Apex Legends」は210fps、「VALORANT」は360fps、「モンスターハンターワイルズ」は65fpsで遊べるという（フルHDの参考値）。ゲームに加え、クリエイティブ用途にも適した性能が魅力。長く愛用できるゲーミングノートPCが欲しい人におすすめできそうだ。