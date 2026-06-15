メタリックカラーがカッコ良すぎなXBOXコントローラー！ しかも3WAY接続が可能！

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GameSirのXBOX・PC・Android対応ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのゲームコントローラー「GameSir G7 Pro（メタリックシルバー）」が販売中だ。価格は1万2999円。

本製品は、XBOX・PC・Androidに対応するゲームコントローラーで、有線・2.4GHzワイヤレス・Bluetoothの接続が可能。ドリフト防止と高精度が魅力のTMRスティック、ホール効果トリガー、1000Hzポーリングレート、カスタム可能な背面ボタン、4つの振動モーターなどが特徴となる。

メタリックシルバーがかっこよすぎる！

ユーザーレビューを見ると、「すごく使いやすい」「クイックレスポンスが優れている」「お気に入りのコントローラーになりそう」といった声が寄せられている。使い勝手の良さがポイントになっているようだ。性能はもちろん、メタリックシルバーに惹かれた人は本製品をチェックしてほしい。